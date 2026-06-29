Hà Nội sẵn sàng đưa vào vận hành hệ thống camera AI quy mô lớn

ANTD.VN - Chiều nay (29-6), Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ triển khai dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng thuộc Công an thành phố và đại diện các sở banh, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện nhà thầu.

Bước tiến mới trong xây dựng Trung tâm chỉ huy thông minh

Theo Trung tá Lê Công Trung, Phó trưởng Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu - Công an thành phố Hà Nội, thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, điều hành giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đô thị thông minh; phát huy hiệu quả của hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 1, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 Dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm, với mục tiêu xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, có kiến trúc mở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP và Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự hội nghị

Để triển khai dự án, CATP Hà Nội đã ký kết hợp đồng thi công xây lắp và hợp đồng cung cấp thiết bị, phần mềm với các nhà thầu. Mặc dù thời gian thực hiện theo hợp đồng chỉ 120 ngày, khối lượng công việc rất lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của UBND Thành phố, các sở, ban, ngành; sự chủ động, trách nhiệm của các phòng chức năng, đặc biệt là Phòng Hậu Cần, Cảnh sát giao thông, Viễn thông tin học và cơ yếu, cùng sự nỗ lực ngày đêm của các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, dự án đã đạt được những kết quả tích cực, đến nay các hạng mục trọng tâm đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là việc hoàn thành lắp đặt 2.460 camera AI các loại trên địa bàn thành phố. Trong đó có 1.107 camera phục vụ xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 960 camera đo đếm lưu lượng phương tiện và nhiều camera quan sát toàn cảnh nút giao, phục vụ giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm tốc độ...

Song song với đó, lực lượng thi công đã hoàn thành lắp đặt, cấu hình 57 máy chủ trung tâm; 36 màn hình thông tin, cảnh báo giao thông VMS; 100 tủ điều khiển tín hiệu giao thông thông minh; 930 cột camera; thi công 475 km cáp quang và 136 km cáp điện. Toàn bộ hệ thống được triển khai đồng bộ tại 238 nút giao thông trọng điểm, các tuyến cửa ngõ và khu vực nội đô của Thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở việc lắp đặt hạ tầng kỹ thuật, dự án còn hoàn thành tích hợp các phần mềm quản lý, điều hành và xử lý hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, xây dựng nền tảng điều hành tập trung đáp ứng yêu cầu vận hành đồng bộ trên toàn hệ thống.

Các đại biểu dự hội nghị

Nền tảng dữ liệu lớn phục vụ quản lý đô thị hiện đại

Theo đánh giá của các đơn vị chuyên môn, so với giai đoạn trước, hệ thống lần này được nâng cấp toàn diện về năng lực công nghệ. Nhiều tính năng hiện đại đã được tích hợp như điều khiển giao thông thông minh theo mô hình “làn sóng xanh”, dự báo ùn tắc bằng AI, điều khiển tín hiệu giao thông thích ứng theo lưu lượng thực tế và cảnh báo giao thông theo thời gian thực thông qua hệ thống bảng điện tử VMS.

Đáng chú ý, phạm vi ứng dụng của hệ thống không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giao thông mà còn mở rộng sang quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và công tác bảo đảm an ninh trật tự. Hệ thống có khả năng tự động phát hiện các hành vi như đánh nhau, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng hung khí, cháy, khói, đổ rác không đúng quy định và nhiều tình huống nghiệp vụ khác, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Đại diện nhà thầu báo cáo triển khai dự án

Bên cạnh đó, dự án từng bước hình thành nền tảng dữ liệu lớn (Big Data), xây dựng kho dữ liệu giao thông tập trung và tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quản lý chuyên ngành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tiến tới tự động hóa quy trình xử lý vi phạm, nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, điều hành và phục vụ xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh của thành phố.

Cũng trong chiều nay (29-6), Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đại biểu đã nhấn nút khai trương khánh thành giai đoạn 2 Trung tâm điều hành hệ thống camera giám sát ANTT và xử lý vi phạm giao thông. Hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1-7-2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị tham gia triển khai dự án, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là một trong những dự án trọng điểm của CATP trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, các đơn vị cần xác định việc hoàn thành lắp đặt chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu quan trọng nhất là đưa hệ thống vào vận hành ổn định, khai thác hiệu quả, phục vụ thiết thực công tác chỉ huy, điều hành và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố”.

Trung tá Lê Công Trung, Phó trưởng Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu - Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Giám đốc CATP chỉ đạo các phòng chức năng thuộc CATP chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và xây dựng quy trình quản lý, vận hành hệ thống. Phòng Cảnh sát giao thông cần chủ động khai thác tối đa các tính năng thông minh của hệ thống, đặc biệt là điều hành giao thông và xử lý vi phạm bằng camera AI. Các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, duy trì hoạt động ổn định, liên tục của toàn hệ thống.

“Việc hoàn thành giai đoạn 2 dự án được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa lực lượng Công an Thủ đô. Khi chính thức đưa vào khai thác, hệ thống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông, tăng cường năng lực bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu số quan trọng phục vụ quá trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới”- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.