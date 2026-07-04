Chỉ sau 4 giờ, bắt gọn đối tượng cướp tiệm vàng tại xã Nội Bài

ANTD.VN - Sau khi gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Nội Bài, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an xã Nội Bài phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng chỉ sau khoảng 4 giờ gây án, góp phần trấn an dư luận và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Công an nhanh chóng bắt đối tượng Nguyễn Tiến Dũng

Ngày 4-7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an xã Nội Bài phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, truy bắt thành công đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Nội Bài chỉ sau khoảng 4 giờ kể từ khi gây án.

Theo tài liệu điều tra, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, sáng 3-7, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1999, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đối tượng điều khiển xe máy lang thang trên nhiều tuyến đường, tìm các siêu thị, cửa hàng tạp hóa và tiệm vàng vắng người để thực hiện hành vi phạm tội.

Đến khoảng 10h33 cùng ngày, khi di chuyển đến một tiệm vàng trên Quốc lộ 2, thuộc thôn Thắng Lợi, xã Nội Bài, Dũng phát hiện cửa hàng chỉ có ít người nên vào trong giả vờ hỏi mua 2 chỉ vàng nhằm tạo lòng tin với chủ cửa hàng.

Trong lúc chủ tiệm là chị T. mở két sắt lấy vàng cho khách xem, đối tượng bất ngờ rút dao khống chế, đe dọa nạn nhân rồi nhanh tay cướp 4 chiếc nhẫn vàng với tổng trọng lượng khoảng 10 chỉ. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Dũng lập tức lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nội Bài đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của bị hại, rà soát các dấu vết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét nóng đối tượng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các lực lượng Công an đã tập trung rà soát các tuyến đường, nhanh chóng dựng được lộ trình di chuyển cũng như nhận diện đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14h10 cùng ngày, tức chỉ sau khoảng 4 giờ kể từ thời điểm xảy ra vụ cướp, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Nguyễn Tiến Dũng.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã chuẩn bị dao, điều khiển xe máy đi tìm những cửa hàng sơ hở để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án, bắt giữ đối tượng ngay trong ngày không chỉ ngăn chặn nguy cơ tiếp tục gây án mà còn thể hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp hiệu quả giữa Công an xã Nội Bài với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu hồi tang vật và xử lý Nguyễn Tiến Dũng theo quy định của pháp luật.

Vụ án cũng là lời cảnh báo đối với các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn như lắp đặt hệ thống camera chất lượng cao, chuông báo động, thiết bị hỗ trợ khẩn cấp và bố trí phương án bảo vệ phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ trở thành mục tiêu của các đối tượng phạm tội.