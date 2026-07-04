Shark Bình bị xác định “rửa” hàng trăm tỷ đồng giúp "ông trùm" lừa đảo Mr Pips

ANTD.VN - Kết luận điều tra bổ sung xác định, Shark Bình sử dụng Công ty Ngân Lượng giúp Mr Pips rửa tiền hàng trăm tỷ đồng. Nhận thức được sai phạm nhưng Shark Bình và cấp dưới vẫn làm giả số liệu cho ví ngân lượng của sàn forex hòng “qua mặt” cơ quan công an…

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa có Kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Trong vụ án này, Mr Pips tức Phó Đức Nam bị xác định đã thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch forex.

Các bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), chủ tịch Công ty Ngân Lượng và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.

Bị can Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam.

Kết quả điều tra cho thấy, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Tài liệu điều tra bổ sung thể hiện, đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.

Tâm báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình và Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Mức phí giao dịch của sàn GKFX vẫn là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút +1.000đ/1 lần rút.

Thời điểm đầu năm 2021, Phó Đức Nam xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán forex của mình nhưng Nguyễn Hòa Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên.

Sau đó, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết.

Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram, tên nhóm thường là tên sàn – Hỗ trợ kỹ thuật ví dụ như “GKFX – hỗ trợ kỹ thuật” trong nhóm này có Tâm cùng nhân viên bộ phận vận hành, bộ phận kỹ thuật và nhân viên của công ty chứng khoán Phó Đức Nam.

Khi nhân viên công ty chứng khoán báo có giao dịch bị lỗi, ví dụ như: Khách hàng nạp tiền đầu tư mà tài khoản đầu tư của khách chưa có tiền thì chuyển bill nạp tiền hoặc mã nạp tiền vào nhóm này.

Tâm và đồng nghiệp tiếp nhận thông tin rồi thông báo cho các bộ phận vận hành, kỹ thuật kiểm tra xem lý do tiền chưa vào tài khoản của sàn. Sau đó, các bộ phận này sẽ kiểm tra, xử lý rồi nhắn kết quả lên nhóm để nhân viên công ty của Phó Đức Nam biết.

Tháng 6 năm 2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sản forex của Phó Đức Nam.

Nguyễn Thị Nam báo cáo cho Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

"Ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam trước khi bị bắt giữ.

Điều tra xác định, Bình chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn forrex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sản) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp, nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sản Forex).

Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Thị Nam để Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng: Thông tin ví nhận tiền của bị hại do cơ quan công an xác minh là thông tin ví do nhân viên sàn Forex cung cấp, giao dịch nạp vào ví là giao dịch của khách hàng nêu trong công văn của cơ quan công an, giao dịch rút là giao dịch do nhân viên sản Forex cung cấp như nêu trên.

Khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Bình duyệt, đồng ý thì Nam ký nháy vào văn bản rồi chuyển cho người đại diện pháp luật của công ty CP Ngân lượng ký ban hành.

Để thực hiện chỉ đạo của Bình, trong thời gian từ tháng 6-2020 đến giữa năm 2021 khi có công văn của cơ quan công an xác minh ví sàn forex của Phó Đức Nam, bị can Nguyễn Thị Nam nhắn tin qua Telegram chuyển cho Tâm để Tâm nhắn tin qua Telegram cho Phó Đức Nam sau đó chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo nhân viên sàn giao dịch chuyển tài liệu cho Tâm rồi Tâm chuyển cho Thị Nam qua ứng dung Telegram.

Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, Tâm cho Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram. Khi có công văn xác minh của Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam sẽ chụp và gửi hình ảnh công văn xác minh của cơ quan công an vào nhóm này.

Tiếp đến, Tâm chỉ đạo Linh gửi hình ảnh công văn qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch (tiền nặp, tiền rút) và email ví ngân lượng. Linh sẽ gửi lại thông tin trên vào nhóm Telegram nêu trên để Nam tổng hợp làm công văn trả lời công văn xác minh của cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.