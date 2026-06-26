Từ 1/7: Hà Nội áp dụng mức xử phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

ANTD.VN - Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và cá nhân, từ ngày 1/7, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ theo Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử; xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài; hoạt động đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thi hành các biện pháp xử lý hành chính và một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt với mức cao hơn nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Việc triển khai thực hiện các quy định mới góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.