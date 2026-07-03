Lừa đảo chiếm đoạt nhiều xe ô tô

Ngày 3-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Cường (SN 1994, ở phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều tổ chức, cá nhân.

Quá trình xét xử cho thấy, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Vũ Đức Cường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố hoặc bán cho các đối tượng quen biết qua mạng xã hội.

Vũ Đức Cường bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2024 đến tháng 8-2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt 6 xe ô tô trị giá hơn 3,1 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Vụ thứ nhất, vào ngày 16-5-2024, Cường liên hệ với anh Nguyễn Đức H. (SN 1994, ở Hà Nội) để thuê xe ô tô tự lái. Anh này đồng ý và ký hợp đồng cho thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA SOLUTO với giá thuê xe là 600.000 đồng/1 ngày.

Anh H. sau đó giao cho bị cáo1 chìa khóa chiếc xe ô tô nêu trên, 1 đăng ký xe bản phô tô và 1 đăng kiểm chất lượng phương tiện (bản gốc). Hai bên thống nhất gia hạn thuê xe đến ngày 30-8-2024.

Khoảng cuối tháng 7-2024, Cường mang chiếc xe ô tô của anh H. bán cho người khác được số tiền 215 triệu đồng. Chiếc xe trên sau đó lại được người khác thuê lại trong thời hạn 20 năm với giá 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi nhận xe và sử dụng, người này biết được chiếc xe đang được công an truy tìm nên đã liên hệ để trả lại cho người thuê. Hiện, cơ quan công an chưa thu hồi được chiếc xe của anh H.

Vụ thứ hai, vào ngày 6-7-2024, Cường liên hệ với anh Phạm Xuân Ph. (SN 1994, ở Hà Nội) thuê xe ô tô Mazda 3 với giá thuê là 800.000 đồng/ngày. Sau đó, bị cáo cũng nhanh chóng cầm cố tài sản này để lấy số tiền 100 triệu đồng, kèm thỏa thuận khi nào có tiền Cường sẽ chuộc lại xe.

Đến thời hạn trả xe, anh Ph. nhiều lần liên hệ yêu cầu Cường trả tài sản nhưng bị cáo không trả. Cường còn gửi cho anh này số điện thoại của người đã nhận cầm cố để anh này tự liên hệ chuộc lại xe.

Ngày 6-9-2024, anh Ph. liên hệ để chuộc lại xe của mình thì được yêu cầu thanh toán số tiền 120 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, anh này đã nhận lại chiếc xe trên.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 2-8-2024, Cường tiếp tục thuê xe ô tô Mazda CX5 của anh Lưu Thanh T. (SN 1985, ở Phú Thọ) và cầm cố để lấy 150 triệu đồng. Ngoài ra, Cường còn thực hiện thêm 3 vụ chiếm đoạt xe ô tô khác...

Đối với 7 cá nhân nhận cầm cố xe ô tô liên quan, cơ quan công an xác định họ không biết những tài sản trên do Vũ Đức Cường phạm tội mà có nên không đề cập xử lý. Còn 2 cá nhân khác đang vắng mặt khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an đã ra quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan để xem xét, giải quyết sau.