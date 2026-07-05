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Pháp luật

Đi xe không biển, thanh niên bị 141 kiểm tra, phát hiện giấu hung khí

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Thùy Minh

ANTD.VN - Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, tổ công tác 141 đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện đối tượng cất giấu hung khí...

Khoảng 23h25 đêm 3-5, Tổ công tác Y2-141/KH141, CATP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, khi đến trước số nhà 1170 đường Láng (phường Láng, Hà Nội) đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

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Thanh niên khai nhận, mang theo hung khí để "phòng thân"

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định, người điều khiển phương tiện là Đào Mạnh Toản, sinh năm 2009, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe có cất giấu 1 gậy kim loại dạng gậy ba khúc.

Đấu tranh tại chỗ, Toản khai nhận, mang theo chiếc gậy trên nhằm mục đích "phòng thân".

Tổ công tác đã tiến hành lập các biên bản theo quy định, thu giữ tang vật, phương tiện và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ ban đầu cho Công an phường Láng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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