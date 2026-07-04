Lái xe có bị phạt nguội nếu lùi xe tại trạm thu phí trên cao tốc để xử lý sự cố?

ANTD.VN -“Khi đang lái xe ô tô đến trạm thu phí của đường cao tốc thì xe đột ngột gặp sự cố, nhân viên tại trạm thu phí đã hướng dẫn lái xe lùi xe, rẽ sang làn ETC để xử lý. Vậy trong trường hợp này, lái xe có bị phạt nguội”?

Quy định về lùi xe được nêu rõ tại Điều 16 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Theo đó, khi lùi xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn.

Lái xe không được lùi xe ở đường một chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, trên đường cao tốc.

Ngoài ra, theo Bộ Công an, Khoản 1 Điều 67 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025) đã quy định biện pháp phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ gồm vận hành, sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống camera trên tuyến giao thông, trong đô thị; công trình, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe cơ giới.

Việc xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 135/2021/NĐ-CP của Chính phủ về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 184/2025/NĐ-CP và được thay thế bởi Nghị định 61/2026/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2025 quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp: Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết; Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng; Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ; Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

Người thực hiện hành vi vi phạm không có năng lực trách nhiệm hành chính hoặc chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, nếu người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp trên thì không bị xử phạt.

Về mức xử phạt đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp), Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe nêu rõ mức phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.