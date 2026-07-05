Tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, chủ động phòng ngừa tội phạm đường phố

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố và các hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an phường Láng, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các khung giờ ban đêm và rạng sáng tại các tuyến đường, khu vực tập trung đông người.

Công an phường Láng tăng cường tuần tra phòng ngừa tội phạm

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3-7, Tổ công tác Công an phường Láng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trước một quán nướng trên đường Láng có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 thanh kiếm. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận đều là nhân viên chuỗi cửa hàng đồ nướng và cùng ở xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 1h ngày 29-6, các đối tượng đang ngồi chơi trên trước cửa quán nướng trên Đường Láng, phường Láng thì thấy có 3 nam thanh niên điều khiển xe máy đi qua khiêu kích.

Cả nhóm liền chửi bới, rồi điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, cầm theo hung khí đuổi theo 3 nam thanh niên để đánh. Khi đến nút giao Láng - Yên Lãng, cả nhóm đuổi được 3 nam thanh niên. Lúc này, 3 nam thanh niên xin lỗi nên cả nhóm không đánh mà chỉ dọa nạt rồi đi về quán.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Tân D. (SN 2008), Nguyễn Xuân B. (SN 2008), H.M.V (SN 2010) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác tuần tra khép kín địa bàn, góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an phường Láng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên, tập trung vào các tuyến đường, khu vực công cộng, địa điểm kinh doanh dịch vụ hoạt động về đêm và những nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm để lực lượng Công an xử lý.