Khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với số tiền lên đến gần 11 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các quyết định và lệnh bắt, giữ người được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các tang vật

Qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

Tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của 10 đối tượng, gồm: Lê Văn Đồng (SN 1969), Nguyễn Viết Thắng (SN 1993), Nguyễn Anh Tùng (SN 1995) đều trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên; Bùi Văn Trường (SN 1990), Nguyễn Văn Thanh (SN 1984) đều trú tại xã An Khánh, Hải Phòng; Trần Văn Toàn (SN 1984) trú tại phường An Hải, Hải Phòng; Phạm Đình Thế Anh (SN 1998) trú tại phường Phù Liễn, Hải Phòng; Kiều Văn Hùng (SN 1997) trú tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng; Vũ Văn Tiến (SN 1994) trú tại phường Dĩ An, TP.HCM; Lê Quốc Hiếu (SN 1970) trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Bước đầu xác định, từ ngày 22-6-2026 đến 29-6-2026, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 10,6 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.