Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng mang dao, súng tự chế đi gây rối

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát 141 Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm như dao, súng tự chế...đi gây rối.

Thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát từ 22h ngày 2-7 đến 2h ngày 3-7-2026 trên các tuyến đường Quang Trung, Ba La (Quốc lộ 21B), Văn Khê và các tuyến lân cận thuộc địa bàn các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, Phú Lương, khoảng 1h ngày 3-7, tại khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn trước cột đồng hồ Văn Phú (phường Kiến Hưng), Tổ công tác Y5/141 phát hiện 4 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy điện đều không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Danh tính các đối tượng gồm N.T. B (SN 2010, trú tại xã Dân Hoà, TP Hà Nội); T. P.A (SN 2010, trú tại xã Dân Hoà, TP Hà Nội); P. T. L (SN 2011, trú tại xã Hoà Phú, TP Hà Nội) và N. N. K. (SN 2009, trú tại xã Dân Hoà, TP Hà Nội).

Nhóm thanh thiếu niên cùng các hung khí

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại của cả 4 đối tượng đều lưu giữ nhiều hình ảnh cầm, chế tạo các loại vũ khí thô sơ như dao, đinh ba và súng tự chế. Đấu tranh khai thác, T. P.A khai nhận đã tự chế một cây đinh ba, còn Phạm Tùng Lâm khai nhận đã chế tạo một khẩu súng bắn khí ga. Các đối tượng khai số vũ khí trên được cất giấu tại xưởng gỗ của gia đình P. T. L.

Đối tượng cùng tang vật

Ngay sau đó, Tổ công tác Y5/141 đã phối hợp Công an xã Hoà Phú đưa các đối tượng đến kiểm tra nơi cất giấu và thu giữ 1 cây đinh ba tự chế có chuôi dài khoảng 2,5m, đầu gắn 3 mũi sắt nhọn cùng 1 khẩu súng tự chế bằng gỗ, nghi sử dụng bình khí ga để bắn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định, thu giữ nhiều hình ảnh ghi lại quá trình hàn, chế tạo vũ khí; hình ảnh các đối tượng cầm súng, dao tự chế.

Đối với 2 xe máy điện không gắn biển kiểm soát mà các đối tượng sử dụng, Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ theo quy định.

Hiện Tổ công tác Y5/141 đã bàn giao toàn bộ 4 đối tượng cùng tang vật, phương tiện liên quan cho Công an xã Hoà Phú, TP Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 30-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Sơn Tây, Hà Nội, Tổ công tác Y20-141 phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Wave có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Hai đối tượng cùng các tang vật

Hai đối tượng được xác định là T.H. L (SN 2009, trú phường Sơn Tây, Hà Nội) và P. T. Đ(SN 2008, trú phường Sơn Tây, Hà Nội).

Qua đấu tranh, Tổ công tác Y20-141 phối hợp lực lượng an ninh cơ sở phường Sơn Tây thu giữ tại nhà N.G. B 2 tuýp sắt, mỗi tuýp gắn một dao phóng lợn ở một đầu, dài khoảng 2,7 m.