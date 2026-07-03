Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lao động bất hợp pháp

ANTD.VN - Bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, nhưng Nguyễn Đình Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, ngày 29-6-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã truy bắt thành công bị can Nguyễn Đình Hiếu (SN 2001), trú tại xóm Thượng Thọ, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra năm 2025 tại tỉnh Nghệ An.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đình Hiếu câu kết với Nguyễn Thị Vinh (SN 1980), trú tại xóm Bắc Châu, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An để thực hiện hành vi tổ chức, môi giới cho 5 công dân thường trú tại tỉnh Nghệ An xuất cảnh từ Việt Nam đi sang châu Âu, mục đích là trốn ở lại Vương quốc Anh và Cộng hòa Pháp để lao động bất hợp pháp.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Đình Hiếu

Ngày 4-5-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Tuy nhiên, Nguyễn Đình Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Mặc dù cơ quan điều tra thường xuyên gặp gỡ, tác động người thân để vận động Nguyễn Đình Hiếu ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn tiếp tục lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Đình Hiếu

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để phát sinh đối tượng truy nã, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, qua đó xác định sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Đình Hiếu lẩn trốn tại nhiều địa điểm ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam.

Ngày 25-6, sau một thời gian kiên trì theo dõi, bám sát Phòng An ninh điều tra đã xác định vị trí Nguyễn Đình Hiếu đang lẩn trốn; nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu và áp dụng biện pháp tạm giam để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.