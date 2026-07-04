Giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online' đòi 150 triệu đồng tiền chuộc

ANTD.VN - Công an phường Phú Diễn, Hà Nội vừa giải cứu thành công một nam thanh niên bị 'bắt cóc online' đòi 150 triệu đồng tiền chuộc.

Sáng 1-7, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận trình báo của anh N.C.C về việc con trai là anh N.C.Q.M, sinh năm 2003, sinh viên năm cuối trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, gọi điện thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 150 triệu đồng để chuộc con trai.

Công an phường Phú Diễn bàn giao anh N.C.Q.M cho gia đình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát hành trình di chuyển của nạn nhân.

Quá trình xác minh, Công an phường Phú Diễn xác định anh M không bị khống chế trực tiếp mà bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Cụ thể, các đối tượng giả danh cơ quan tư pháp, đe dọa nạn nhân liên quan đến một vụ án, yêu cầu tự thuê phòng khách sạn, cắt đứt liên lạc với gia đình; đồng thời ép nạn nhân gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc nhằm tạo sức ép buộc người thân chuyển tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h20 ngày 1/7/2026, Công an phường Phú Diễn phối hợp các đơn vị chức năng và gia đình xác định anh M đang ở Hải Phòng; nhanh chóng đưa nạn nhân trở về an toàn, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, không để các đối tượng chiếm đoạt tài sản.

Từ vụ việc, Công an phường Phú Diễn đã tuyên truyền, hướng dẫn nạn nhân và gia đình nhận diện thủ đoạn “bắt cóc online” cũng như các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an, gia đình anh N.C.C đã gửi thư cảm ơn Công an phường Phú Diễn.

Từ thực tiễn vụ việc nói trên, Công an phường Phú Diễn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan tư pháp để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tự cách ly hoặc cắt liên lạc với gia đình.

Khi gặp tình huống nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.