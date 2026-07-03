Thượng Cát chung một quyết tâm xây dựng môi trường không ma túy

ANTD.VN - Công an phường Thượng Cát, Hà Nội vừa triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để xây dựng một địa bàn không ma túy.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy chủ đề "Hà Nội - Chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy" và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn, Công an phường Thượng Cát đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến từng địa bàn dân cư, các tầng lớp nhân dân.

Mục tiêu cốt lõi là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về hiểm họa của "cái chết trắng", từ đó khơi dậy tinh thần tự giác tố giác các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và bình yên cho mỗi mái nhà.

Các đối tượng Hoàng Minh Đạt và Phạm Văn Phúc

Bên cạnh công tác phòng ngừa, Công an phường Thượng Cát cũng đã thể hiện tinh thần kiên quyết, sắc bén trong đấu tranh, đánh mạnh vào các đường dây và đối tượng gieo rắc tệ nạn. Trong tháng qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phường đã tập trung điều tra, triệt phá thành công 2 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nếu như vụ án thứ nhất ghi nhận tinh thần bám sát địa bàn của trinh sát hình sự Công an phường Thượng Cát khi bắt giữ thành công đối tượng Vừ A Minh (SN 1999) trú tại xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên thì trong vụ án thứ hai, lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá một nút thắt phức tạp khác, bắt giữ cặp đối tượng Hoàng Minh Đạt (SN 2004) trú tại xã Đông A, tỉnh Ninh Bình và Phạm Văn Phúc (SN 2007) trú tại xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cả hai đối tượng này cùng thuê trọ trên địa bàn phường Phú Lương, Hà Nội để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Để giữ vững thành quả và hướng tới một môi trường sống hoàn toàn sạch ma túy, Công an phường Thượng Cát xác định tiếp tục triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, lấy phương châm "phòng ngừa là chính". Việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý chặt chẽ biến động địa bàn với công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Trong thông điệp gửi đến người dân trên địa bàn chỉ huy Công an phường Thượng Cát mong muốn mỗi công dân phường Thượng Cát cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia, không bao che hay tiếp tay cho các hành vi vi phạm về ma túy.

“Khi phát hiện các dấu hiệu, đối tượng nghi vấn, kính mong nhân dân kịp thời thông báo cho Công an phường. Sự chung tay, đồng lòng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình chính là lá chắn vững chắc nhất để xây dựng phường Thượng Cát không ma túy, vì hạnh phúc của mọi nhà và sự phát triển bền vững của cộng đồng” – chỉ huy Công an phường Thượng Cát khẳng định.