Xóa bỏ tâm lý e ngại, hiểu lầm và định kiến trong cộng đồng về hiến mô, tạng

ANTD.VN - Các chuyên gia của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Nhi Trung ương đã trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến hiến mô, tạng… góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại và định kiến…

Các đại biểu và chuyên gia trao đổi thông tin tại buổi tọa đàm

Ngày 9-9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người”.

Tại Tọa đàm, ThS Phạm Thị Đào, Trưởng phòng tư vấn điều phối ghép tạng - Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và ThS Đỗ Văn Đô, Phó trưởng Khoa Gan, Mật - Bệnh viện Nhi Trung ương đã cùng trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến hiến mô, tạng như: Người hiến tạng có được hưởng quyền lợi gì không?; một người hiến tạng có thể cứu được bao nhiêu người?; cách thức cung cấp các thông tin chính xác về hiến mô, tạng tránh gây hiểu nhầm; đối với bệnh nhi thì việc ghép tạng có ý nghĩa như thế nào?...

Một ví dụ xúc động được chia sẻ trong buổi Tọa đàm là trường hợp của gia đình chị Phạm Thị Th. (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Cuối năm 2024, gia đình chị đã có một quyết định mạnh mẽ và giàu tình người, hiến tạng của chồng chị để cứu những người còn hy vọng mong manh. Quyết định hiến tặng đa tạng của chồng chị - sau khi chết não - đã trao lại sự sống quý giá cho 4 bệnh nhân đang cận kề cái chết.

Các đại biểu chia sẻ thông tin tại buổi tọa đàm

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực nhấn mạnh, hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và sự sẻ chia giữa con người với con người. Từ những câu chuyện về gia đình người hiến tạng, những kiến thức chuyên môn về việc hiến mô, tạng… sẽ góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại, những hiểu lầm và định kiến còn tồn tại trong cộng đồng.

Theo ông Lê Tự Lực, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và mạng lưới Hội các cấp để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng; góp phần lan tỏa thông điệp: “Hiến mô, tạng - Trao đi sự sống, để yêu thương còn mãi”.