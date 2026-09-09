Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho cộng đồng

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về PCCC và CNCH cho người dân, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội phối hợp với UBND phường Cầu Giấy và phường Yên Hoà tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành và giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH với nhiều nội dung thiết thực, trực quan tại công viên Cầu Giấy.

Người dân trải nghiệm sử dụng phương tiện của lực lượng CNCH

Chương trình thu hút khoảng 1.000 lượt người dân trên địa bàn tham gia. Thông qua hình thức trải nghiệm, thực hành, người dân, học sinh, sinh viên, người lao động và các thành viên trong gia đình được trực tiếp quan sát, thao tác và xử lý tình huống giả định, qua đó từng bước hình thành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn trong thực tế.

Tại chương trình, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 2 hướng dẫn người dân những kiến thức cơ bản về nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong đời sống; nguyên nhân gây cháy; cách sử dụng điện, gas và các thiết bị sinh nhiệt an toàn; kỹ năng phát hiện và xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Hướng dẫn người dân sơ cấp cứu người bị nạn

Đặc biệt, người dân được trực tiếp thực hành sơ cấp cứu người bị nạn, sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định, tự cứu bằng dây hạ chậm và trải nghiệm không gian có nhiều khói, thiếu ánh sáng khi xảy ra sự cố.

Thông qua các tình huống thực tế, người tham gia được hướng dẫn quy trình “bình tĩnh – báo động – cắt điện – chữa cháy – thoát nạn”; đồng thời nhận biết những sai lầm thường gặp khi xử lý đám cháy, tránh hoảng loạn hoặc tự ý quay lại khu vực nguy hiểm để cứu tài sản.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 2 cũng hướng dẫn người dân xác định lối thoát nạn, sử dụng cầu thang bộ, cửa thoát hiểm; kỹ năng di chuyển trong môi trường nhiều khói, bảo vệ đường hô hấp; xử lý khi quần áo bị bén lửa và hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người gặp khó khăn trong di chuyển.

Việc tổ chức chương trình trải nghiệm, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH là hình thức “học đi đôi với hành”, giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng. Mỗi người dân sau khi tham gia trải nghiệm không chỉ được trang bị thêm kiến thức cho bản thân mà còn có thể trở thành một “tuyên truyền viên” tại gia đình và cộng đồng, góp phần lan tỏa ý thức phòng cháy đến những người xung quanh.

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người dân có kiến thức, kỹ năng và ý thức chủ động phòng ngừa, nguy cơ cháy, nổ sẽ được hạn chế ngay từ cơ sở.