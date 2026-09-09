Đột phá thể chế, chính sách để thu hút người tài vào khu vực công

ANTD.VN - Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao và chính sách trọng dụng, đãi ngộ đối với người có tài năng ở khu vực công.

Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 204/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 1796/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, mục đích hướng đến việc quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 1796/NQ- UBTVQH15 và Nghị quyết số 204/NQ-CP phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Các nội dung này góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về nhiệm vụ, các đơn vị cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 1796/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 204/NQ-CP và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Bộ có liên quan đến phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần rà soát các chương trình, đề án, chiến lược, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến phát triển, thu hút, trọng dụng và sử dụng nguồn nhân lực để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc lồng ghép nhiệm vụ theo thẩm quyền; không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.