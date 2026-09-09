Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, chuẩn bị tuổi già từ 40 tuổi

ANTD.VN - Bộ Y tế sẽ tổ chức phát động phong trào khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân sinh đủ hai con tại 10 tỉnh, thành có mức sinh thấp, trong đó có Hà Nội và TP. HCM.

Tư vấn sức khoẻ sinh sản cho các cặp vợ chồng trẻ

Bộ Y tế đã ban hành thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn 1 từ 2026 - 2030.

Theo Bộ Y tế, theo Bộ Y tế, 10 tỉnh/thành có mức sinh thấp hơn mức sinh cả nước gồm Hà Nội, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh và TP. HCM.

Hiện mức sinh của Việt Nam 1,93 con/phụ nữ, thuộc nhóm thấp ở Đông Nam Á, trong khi giới trẻ kết hôn ngày càng muộn. Theo Bộ Y tế, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt tăng từ 25,2 tuổi năm 2019 lên 27,3 tuổi năm 2024. Mức tăng trong 5 năm gần gấp đôi mức tăng của 20 năm trước đó...

Các chuyên gia nhận định áp lực tài chính, nhu cầu tập trung phát triển sự nghiệp hoặc khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời lý tưởng là những nguyên nhân chính khiến giới trẻ lười yêu, ngại cưới, sợ sinh con.

Hệ lụy từ mức sinh thấp kéo dài gây thiếu hụt lao động trầm trọng và đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số. Dự báo trong 50 năm tới, cấu trúc xã hội sẽ đảo lộn bởi cứ hai trẻ em phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho bốn người cao tuổi. Vì vậy, Bộ Y tế tìm các giải pháp để nâng mức sinh và cải thiện chất lượng dân số.

Tại thông tư này, Bộ Y tế khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, sinh đủ hai con ở những địa phương có mức sinh thấp.

Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân và gia đình dành cho thanh niên trước khi kết hôn. Nội dung khóa học gồm kiến thức về hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản và tình dục, mang thai, sinh con, chăm sóc và nuôi dạy trẻ, cùng kỹ năng quản lý tài chính gia đình.

Bộ Y tế xây dựng, chuẩn hóa bộ tài liệu thống nhất để sử dụng trên toàn quốc, đồng thời tập huấn đội ngũ giảng viên và cán bộ y tế - dân số trước khi triển khai tại địa phương. Hàng năm, khoảng 20% số xã, phường, đặc khu dự kiến tổ chức ít nhất một lớp học hoặc chuyên đề dành cho thanh niên chuẩn bị lập gia đình.

Để thích ứng với già hóa dân số và dân số già, Bộ Y tế định hướng đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc nội dung trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm các hoạt động: khám, phát hiện sớm một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi; tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi và người thân thực hiện chăm sóc người cao tuổi.

Cục Dân số sẽ xây dựng tài liệu, hướng dẫn chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ (cung cấp kiến thức, kỹ năng, giáo dục thế hệ trẻ về lối sống lành mạnh, nuôi dạy con, lao động tích lũy) để thích ứng với già hóa dân số; tổ chức hướng dẫn, cung cấp kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ với người từ 40 tuổi trở lên (lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chuẩn bị tài chính, lao động, việc làm phù hợp).