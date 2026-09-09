Siết chặt an toàn giao thông đối với học sinh

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 437/KH-CAHN ngày 29/8/2026 của Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Mê Linh triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tập trung vào học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Lực lượng Công an và đoàn thanh niên, thầy, cô giáo phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông để học sinh đến trường an toàn

Không để vi phạm trở thành thói quen

Trung tá Hồ Mạnh Tiến, Phó trưởng Công an xã Mê Linh cho biết: “Mục tiêu là tạo chuyển biến thực chất từ cổng trường, gia đình đến từng tuyến đường, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Ngay từ đầu năm học mới, Công an xã Mê Linh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát đặc điểm địa bàn và yêu cầu của Kế hoạch số 437/KH-CAHN. Theo đó, các lực lượng được phân công rõ người, rõ việc, rõ tuyến, rõ địa bàn, tập trung vào những thời điểm, khu vực thường phát sinh vi phạm liên quan đến học sinh và phụ huynh”.

Trọng tâm trước mắt là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường và những tuần đầu năm học 2026-2027. Lực lượng Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi như học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng; sử dụng xe điện đã “độ”, “chế”, “kích tốc”, “mở tốc” hoặc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Một trong những điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Công an xã Mê Linh là xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước và được thực hiện thường xuyên

Không chỉ tập trung vào học sinh, Công an xã Mê Linh xác định phụ huynh, người giám hộ cũng là đối tượng cần được tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra. Việc cha mẹ giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành ý thức chấp hành pháp luật của các em.

Bên cạnh đó, các điểm trông giữ phương tiện xung quanh trường học cũng được đưa vào diện kiểm tra. Công an xã phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương vận động các hộ dân không nhận trông, giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời kiên quyết xử lý các điểm trông giữ xe tự phát nếu vi phạm quy định.

Cách làm của Công an xã Mê Linh được xác định là kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra, xử lý. Trong quá trình xử lý học sinh vi phạm, lực lượng chức năng chú trọng sự mềm dẻo, phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm quyền trẻ em, tránh gây tác động tiêu cực đến tâm lý các em. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình không chấp hành hiệu lệnh, cản trở hoặc chống đối người thi hành công vụ, vi phạm sẽ được ghi nhận đầy đủ để xử lý theo quy định.

Từ cổng trường đến trách nhiệm của gia đình

Một trong những điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Công an xã Mê Linh là phối hợp với chính quyền, nhà trường, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến pháp luật về TTATGT theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, bảo đảm nội dung dễ hiểu, thiết thực và có sức lan tỏa.

Công an xã Mê Linh chú trọng nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, các tổ tự quản và lực lượng thanh niên tình nguyện

Các em học sinh được tuyên truyền về quy định khi tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý các tình huống có thể xảy ra trên đường. Những hành vi vi phạm thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn tín hiệu, đi ngược chiều, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối, đua xe trái phép… cùng hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh được sử dụng để cảnh báo, phòng ngừa.

Công an xã cũng vận động từng gia đình ký cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện; thường xuyên kiểm tra phương tiện của con em, kịp thời phát hiện việc tự ý thay đổi kết cấu, lắp đặt phụ kiện trái phép, sử dụng xe điện “độ”, “chế”. Đây là giải pháp nhằm ngăn chặn từ gia đình những nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm và tai nạn giao thông.

Tại khu vực trường học, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, các tổ tự quản và lực lượng thanh niên tình nguyện cũng được chú trọng nhân rộng. Công an xã bố trí lực lượng duy trì TTATGT vào các giờ cao điểm, vừa phân luồng, chống ùn tắc, vừa tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và phụ huynh không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc tại những vị trí gây cản trở giao thông.

Công an xã tuyên truyền cho cha mẹ học sinh hiểu về pháp luật ATGT để tuân thủ quy định khi đưa đón con đi học và về nhà

Đối với phương tiện đưa đón học sinh, Công an xã Mê Linh phối hợp với các trường kiểm tra điều kiện của phương tiện, người điều khiển; đề nghị nhà trường chỉ ký hợp đồng với đơn vị vận tải, lái xe đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật. Các phương tiện hết hạn kiểm định, hết phù hiệu, không đủ điều kiện kinh doanh vận tải hoặc người lái xe không có giấy phép phù hợp sẽ không được sử dụng để đưa, đón học sinh.

Để bảo đảm kế hoạch không chỉ dừng ở đợt cao điểm, Công an xã Mê Linh tổ chức thực hiện từ ngày 4/9/2026 đến hết ngày 14/3/2027, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, từ ngày 4/9 đến hết ngày 2/10/2026, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Đúng 6h30 ngày 4/9, các tổ công tác tuần tra, kiểm soát của Công an xã đã ra quân triển khai kế hoạch. Giai đoạn hai, từ ngày 3/10/2026 đến hết ngày 14/3/2027, tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý, không để vi phạm tái diễn phức tạp.

Với cách triển khai đồng bộ, liên tục, lấy phòng ngừa làm trọng tâm nhưng không buông lỏng xử lý vi phạm, Công an xã Mê Linh đang hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn cho học sinh. Quan trọng hơn, từ mỗi gia đình, mỗi lớp học và mỗi cổng trường, ý thức chấp hành pháp luật giao thông được hình thành và duy trì, để việc đến trường mỗi ngày thực sự an toàn.