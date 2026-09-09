Trang bị kỹ năng nghiệp vụ phòng cháy cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

ANTD.VN -Ngày 9-9-2026, Đội CC và CNCH khu vực số 36, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội phối hợp Công an xã Ứng Thiên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 106 học viên là lực lượng an ninh cơ sở.

Tại hội nghị, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã phổ biến, trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các kiến thức cơ bản về Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật, trong đó có Luật PCCC&CNCH và những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; các quy định, yêu cầu trong công tác phòng cháy, chữa cháy; nhận diện những nguy cơ có thể phát sinh cháy, nổ tại khu dân cư và các biện pháp chủ động phòng ngừa.

Hướng dẫn các kỹ năng cứu nạn cứu hộ

Nội dung huấn luyện tập trung vào các kỹ năng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của lực lượng an ninh cơ sở, trong đó có kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ thuật sử dụng bình chữa cháy và phương pháp xử lý đám cháy ban đầu. Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn, làm mẫu và giải đáp những vấn đề học viên thường gặp trong quá trình thực hành.

Cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 36 truyền đạt, hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy và xử lý tình huống cháy, nổ

Lực lượng an ninh cơ sở xã Ứng Thiên thực hành sử dụng bình chữa cháy

Bên cạnh đó, lực lượng tham gia huấn luyện được trang bị một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu người bị nạn. Thông qua các tình huống thực hành trực quan, học viên được hướng dẫn cách tiếp cận, hỗ trợ người bị nạn, xử lý tình huống chảy máu và thực hiện các thao tác cần thiết nhằm hạn chế nguy hiểm, bảo vệ tính mạng người bị nạn trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Điểm nổi bật của chương trình là phần thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, các học viên được trực tiếp thao tác với phương tiện chữa cháy, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy ban đầu, tránh tâm lý lúng túng, bị động khi có sự cố xảy ra.

Thông qua buổi huấn luyện, lực lượng an ninh cơ sở xã Ứng Thiên được củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về PCCC và CNCH; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở.

Việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng an ninh cơ sở có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng PCCC tại chỗ, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn xã Ứng Thiên.