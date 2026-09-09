Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho hơn 100 công nhân ngành may xuất khẩu

ANTD.VN - Ngày 8-9, Đội CC&CNCH khu vực số 35, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH may xuất khẩu Lichi Việt Nam và một số đơn vị ngành may xuất khẩu tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho công nhân.

Tại lớp huấn luyện, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 35 đã phổ biến tới các học viên những kiến thức quan trọng trong công tác PCCC&CNCH như: Việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC, sử dụng và bảo quản nguồn lửa, nguồn nhiệt đúng quy định; sắp xếp đồ dùng, dụng cụ, vật tư đảm bảo khoảng cách, không cản trở lối thoát nạn; sử dụng hệ thống thiết bị điện an toàn…

Hướng dẫn học viên nhận biết những nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố có thể xảy ra tại các cơ sở thuộc lĩnh vực công nghiệp ngành may mặc; những tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn, tác nhân gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ, nhân viên nếu xảy ra cháy, nổ, tai nạn sự cố, đồng thời đưa ra những giải pháp ngăn chặn, xử lý các tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

Báo cáo viên truyền tải các kiến thức trong công tác PCCC&CNCH tới học viên

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay

Các kỹ năng cứu nạn, cứu hộ

Cũng tại lớp huấn luyện, học viên được hướng dẫn quy trình xử lý một đám cháy; được hướng dẫn kỹ năng tự thoát nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc; cứu nạn cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn; sử dụng mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, lăng, vòi chữa cháy, để chữa những đám cháy đặc trưng và tình huống tai nạn sự cố nguy hiểm…

Ngoài ra, báo cáo viên đưa ra một số tình huống cháy, nổ khẩn cấp có thể xảy ra tại cơ sở, hướng dẫn học viên lựa chọn phương án tối ưu để xử lý nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Hướng dẫn học viên thao tác, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy xăng, dầu, khí gas.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cách bảo quản, sử dụng một số trang thiết bị PCCC và CNCH được trang bị tại cơ sở như: Bình chữa cháy các loại, chăn chiên, lăng, vòi chữa cháy, ba chạc, dụng cụ phá dỡ thô sơ; giải đáp nhiều câu hỏi của các học viên và tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện.

Qua lớp huấn luyện này thành viên đội PCCC&CNCH, người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH và toàn thể công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở ngành may xuất khẩu trên địa bàn xã Phúc Sơn được nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công tác PCCC&CNCH tại cơ sở, khu dân cư, góp phần hạn chế và đẩy lùi nguy cơ xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.