Đảm bảo an toàn phòng cháy tại các trường học

ANTD.VN - Đội CC&CNCH khu vực số 27, Công an Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH đối các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã Quảng Oai, Vật Lại, Suối Hai, Bất Bạt và Cổ Đô.

Năm học 2026-2027, là năm học đầu tiên các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện mô hình giáo dục mới. Sau sắp xếp nhiều bộ phận nhân sự tại các cơ sở này có sự thay đổi, công tác quản lý, duy trì các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH cũng có sự biến động.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, vì một năm học mới bình yên. Đội CC&CNCH khu vực số 27 đã chủ động phối hợp với UBND các xã trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH đối các cơ sở giáo dục.

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống báo cháy tự động

Nội dung kiểm tra được tập trung vào việc kiểm tra, hướng dẫn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở trong công tác PCCC và CNCH; việc bố trí, trang bị và bảo dưỡng các trang thiết bị về PCCC và CNCH như hệ thống báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn, nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho công tác PCCC và CNCH; việc triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Ngoài ra trong quá trình kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra còn hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục cần phải duy trì và quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị điện, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; việc bố trí và duy trì các điều kiện về khoảng cách an toàn, lối và đường thoát nạn, đường cho xe chữa cháy…

Kiểm tra các trang thiết bị PCCC tại cơ sở

Hướng dẫn học sinh các kỹ năng thoát nạn an toàn

Tuyên truyền về an toàn PCCC cho học sinh

Song song với việc kiểm tra hướng dẫn các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH, Đội CC và CNCH khu vực số 27 còn chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai các buổi tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành về PCCC và CNCH nhằm trang bị cho các thầy, các cô, cán bộ công nhân viên và đặc biệt là các em học sinh những kiến thức cơ bản, kỹ năng về công tác PCCC và CNCH; đánh giá, phân tích những nguy cơ và điều kiện có thể gây ra cháy, các biện pháp phòng ngừa; các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, quy trình tổ chức chữa cháy ban đầu.

Thông qua chương trình, cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh các nhà trường không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH thiết thực mà còn nâng cao ý thức chủ động ứng phó trước mọi tình huống khi xảy ra cháy, nổ trong năm học mới 2026-2027.