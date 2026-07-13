Xe hợp đồng Limousine vẫn hoạt động phức tạp, vì sao khó xử lý triệt để?

ANTD.VN - Xe hợp đồng Limousine từ lâu đã trở thành điểm nhức nhối trong hoạt động vận tải khách. Dù hoạt động như xe tuyến cố định liên tỉnh, nhưng hầu hết xe Limousine hiện nay đều gắn mác xe hợp đồng.

Nhức nhối nhà xe Limousine hoạt động tấp nập

Thời gian gần đây, xe hợp đồng Limousine lại đang có xu hướng hoạt động mạnh mẽ trở lại. Len lỏi khắp các tuyến phố trong các khung giờ. Đáng nói, một số nhà xe còn hình thành các văn phòng để tập kết khách và hàng hóa gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo phản ánh của nhiều người dân và ghi nhận của phóng viên cho thấy, nổi cộm lên hoạt động ở một số tuyến phố khu vực trung tâm hiện nay là nhà xe X.E Việt Nam. Nhà xe này có văn phòng đại diện tại các địa chỉ: 55 Trần Đại Nghĩa, 72 Phố Vọng (phường Bạch Mai); 18 Vũ Trọng Khánh (phường Hà Đông)…

Trong khi đó, phố Trần Đại Nghĩa là một trong những "điểm đen" về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, thường xuyên được lực lượng chức năng "ưu tiên" đưa vào điểm nóng cần chấn chỉnh và giải tỏa về tình trạng xe hợp đồng trá hình dừng đỗ, đón trả khách gây mất trật tự.

Xe Limousine của nhà xe X.E Việt Nam thường xuyên đỗ hàng dài trên đường Vũ Trọng Khánh, Hà Đông

Tại số 55 Trần Đại Nghĩa và 72 Phố Vọng, cũng như 18 Vũ Trọng Khánh, thường xuyên có những chiếc xe Limousine mang nhãn hiệu X.E Việt Nam dừng đỗ thành hàng dài sau biển cấm, hoặc xếp hàng đôi trên lòng đường, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Đại diện Công an phường Hà Đông cho biết, thời gian qua đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải và xử lý nghiêm các trường hợp xe của nhà xe X.E Việt Nam dừng, đỗ sai quy định trên đường Vũ Trọng Khánh.

Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng chức năng yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; trường hợp tái phạm tiếp tục bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường trong triển khai giải quyết 5 "điểm nghẽn", góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng môi trường văn minh trên địa bàn.

Văn phòng nhà xe X.E Việt Nam trên phố Vọng, phường Bạch Mai thường xuyên tập kết hàng hóa trên vỉa hè

Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị đã lập biên bản, xử phạt giữ giấy tờ 2 trường hợp xe Limousine X.E Việt Nam tại khu vực trước cửa văn phòng số 18 Vũ Trọng Khánh với lỗi cố tình dừng đỗ sai quy định tại khu vực.

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của lực lượng chức năng, đến nay, tình trạng xe Limousine của nhà xe X.E Việt Nam vẫn dừng đỗ trong khu vực cấm, ngay sát nút giao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ùn tắc trong giờ cao điểm trên đường Vũ Trọng Khánh vẫn tiếp diễn, cho thấy sự bất chấp và coi thường pháp luật của nhà xe này.

Khu vực xung quanh số 55 Trần Đại Nghĩa đã được cấp phép cho một đơn vị trông giữ phương tiên ở lề đường. Nhưng người gửi xe ở đây rất bức xúc vì các xe Limousine mang thương hiệu X.E Việt Nam, Halan… thường xuyên đỗ song song bên ngoài, gây cản trở xe ra vào; thậm chí dừng đỗ cả trên phần đường dành cho người đi bộ.

Phố Trần Đại Nghĩa bấy lâu cũng nhức nhối với tình trạng xe Limousine tập kết, đỗ hàng dài gây cản trở giao thông

Không chỉ dừng đỗ, văn phòng đại diện X.E Việt Nam trên các tuyến đường Vũ Trọng Khánh, Phố Vọng còn ngang nhiên để hàng hoá lấn chiếm vỉa hè gây tình trạng mất trật tự văn minh đô thị. Phóng viên An ninh Thủ đô cũng đã nhiều lần ghi nhận về tình trạng xe hợp đồng Limousine, xe khách dừng đỗ trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các tuyến phố này.

Cách nào để quản lý?

Đáng nói, sau khi lực lượng chức năng xử phạt, yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết về việc không tái phạm nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khi lực lượng chức năng không thể sát sao thì vi phạm lại tái diễn.

Nhà xe Limousine X.E Việt Nam đã bị phạt vi phạm trên địa bàn 2 phường Bạch Mai và Hà Đông nhưng vẫn tái diễn vi phạm như dừng đỗ xe ở khu vực cấm, lấn chiếm vỉa hè, đón trả khách, tập kết hàng hóa trên vỉa hè.

Thực trạng trên không khỏi khiến dư luận băn khoăn, liệu có giải pháp nào để xử lý triệt để tình trạng xe hợp đồng Limousine hoành hành ngang dọc trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội bấy lâu nay?

Nếu cứ để vi phạm tiếp diễn thì chẳng khác nào vô tình tiếp tay cho vi phạm. Còn nếu thấy mô hình vận tải khách này phù hợp, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người dân thì cũng nên tìm cách quản lý tốt hơn, siết chặt hơn để tránh thất thu thuế cũng như tạo sự công bằng trong cộng đồng các doanh nghiệp vận tải khách.

Thực tế cho thấy, khu vực trung tâm Hà Nội hiện nay, không chỉ có nhà xe X.E Việt Nam hoạt động tấp nập mà còn nhiều nhà xe Limousine khác, hoạt động trên nhiều tuyến phố, mở văn phòng để tập kết hàng hóa và hành khách ở nhiều nơi.