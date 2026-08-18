Xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Thủ đô bản lĩnh, có năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế

ANTD.VN -Chiều nay (18-8), tại trụ sở CATP Hà Nội, Cục Đào tạo - Bộ Công an phối hợp với CATP tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy CATP đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyề -, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì Lễ bế giảng. Dự Lễ bế giảng có đại diện Cục Đào tạo - Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy CATP tham gia lớp bồi dưỡng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì Lễ bế giảng

Lớp bồi dưỡng được khai giảng từ ngày 06/8/2026 nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy CATP, góp phần nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Sau thời gian học tập nghiêm túc, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng 1, Cục Đào tạo – Bộ Công an công bố quyết định cấp chứng chỉ cho các học viên

Tại Lễ bế giảng, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng 1, Cục Đào tạo – Bộ Công an đã báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức và học tập của lớp; đồng thời công bố quyết định cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Lễ bế giảng

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền trân trọng cảm ơn Cục Đào tạo - Bộ Công an đã quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP mong muốn thời gian tới, Cục Đào tạo tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ để đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy CATP được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực tham gia, xử lý hiệu quả các nhiệm vụ hợp tác quốc tế của lực lượng Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao chứng chỉ cho các học viên

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập nghiêm túc của các học viên. Để tiếp tục phát huy những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị sau khóa học, các học viên duy trì tinh thần tự học, tự nghiên cứu; thường xuyên cập nhật kiến thức về tình hình thế giới, quan hệ quốc tế, pháp luật quốc tế, các vấn đề an ninh phi truyền thống cũng như phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm xuyên quốc gia.

Các học viên cần vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác; cụ thể hóa kết quả bồi dưỡng thành những chuyển biến trong tư duy lãnh đạo, chỉ huy, phương pháp tham mưu, khả năng phối hợp và xử lý công việc; đồng thời lan tỏa tinh thần học tập, hội nhập và đổi mới tại đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

“Tôi tin tưởng rằng những kiến thức, kinh nghiệm được tiếp thu qua khóa học sẽ tiếp tục được các đồng chí phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Thủ đô bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật, trách nhiệm và có năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.