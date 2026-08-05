Công an thành phố Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

ANTD.VN -Chiều 05/8/2026, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Ngài San-ti Bin-đít Chan Ê-an, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đón Ngài San-ti Bin-đít Chan Ê-an, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Tham dự buổi làm việc có đại diện phòng chức năng trong Công an thành phố Hà Nội, cùng đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền giới thiệu với Ngài San-ti Bin-đít Chan Ê-an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia về một số hình ảnh, tư liệu phản ánh hoạt động hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước.

Phát biểu chào mừng Đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đến thăm, làm việc tại Công an thành phố Hà Nội. Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định chuyến công tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Công an thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc

Trong không khí cởi mở, hữu nghị và chân thành, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung chuyên môn; chia sẻ kinh nghiệm về tình hình an ninh, trật tự của mỗi nước, công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quản lý xuất nhập cảnh, đào tạo cán bộ và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài San-ti Bin-đít Chan Ê-an đánh giá cao những kết quả Công an thành phố Hà Nội đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Đặc biệt, Ngài San-ti Bin-đít Chan Ê-an bày tỏ sự quan tâm đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hai cấp của Việt Nam; dành nhiều thời gian trao đổi, tìm hiểu về quá trình triển khai thực hiện, phương thức tổ chức, bố trí cán bộ và những giải pháp bảo đảm hoạt động thông suốt của lực lượng sau khi sắp xếp.

Hai bên tặng quà lưu niệm

Trao đổi về nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cho biết, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hai cấp nhằm xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng chí Phó Giám đốc cũng chia sẻ những kinh nghiệm của Công an thành phố Hà Nội trong triển khai mô hình mới, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, phân định chức năng, nhiệm vụ đến bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác phục vụ nhân dân.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tham quan, nghe giới thiệu về mô hình hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy Công an địa phương hai cấp, quản lý dân cư, căn cước, quản lý người nước ngoài, đào tạo cán bộ và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã và thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại khuôn viên trụ sở CATP Hà Nội

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã tham quan, khảo sát thực tế hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội; nghe giới thiệu về mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác chỉ huy, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Kết thúc buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định Công an thành phố Hà Nội luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và lực lượng Công an Campuchia, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh, trật tự, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia.

Chuyến thăm và làm việc góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Campuchia, nhất là trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.