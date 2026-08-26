Xã Tây Phương trao tặng Huy hiệu Đảng cho 106 đảng viên

ANTD.VN - Trong không khí phấn khởi, tự hào của những ngày mùa Thu lịch sử, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng ngày 26/8/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Phương trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Đảng ủy xã Tây Phương trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2026.

Đảng ủy xã Tây Phương trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2026.

Dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc UBND xã, bí thư các đảng ủy, chi ủy chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt và các đảng viên được nhận huy hiệu đảng.

Đảng ủy xã Tây Phương trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2026.

Đợt 2/9/2026, Đảng bộ xã Tây Phương có 106 đảng viên vinh dự được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 01 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 01 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 02 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 08 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 20 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 50 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 07 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Bí thư Đảng ủy xã trân trọng gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm vui, sự trân trọng đối với các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí khẳng định: Mỗi Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường phấn đấu, lòng trung thành và sự cống hiến bền bỉ của các đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của chi bộ, Đảng bộ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tây Phương luôn trân trọng, biết ơn những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước. Đối với những đồng chí đã từ trần được truy tặng Huy hiệu Đảng trong đợt này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân những năm tháng các đồng chí đã cống hiến cho Đảng và quê hương. Những đóng góp ấy sẽ luôn được Đảng bộ và Nhân dân địa phương trân trọng, ghi nhớ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương phát biểu tại buổi lễ

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, càng làm nổi bật ý nghĩa chính trị của sự kiện. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc; bồi dưỡng niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và quyết tâm tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương mong muốn với truyền thống đoàn kết của quê hương, với sự đồng thuận của Nhân dân, với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đặc biệt là sự đồng hành, nêu gương của các thế hệ đảng viên đi trước, sẽ là nguồn động lực to lớn để Đảng bộ xã Tây Phương tiếp tục vững vàng, phát triển; xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và hạnh phúc.