Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo đưa ngay ứng dụng Hanoi Smart Police vào phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Ngày 26-8-2026, Ban Chỉ đạo 57 CATP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2026. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP...

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội kết luận cuộc họp

Nhiều tính năng thiết thực trên Hanoi Smart Police

Trọng tâm cuộc họp tập trung đánh giá tiến độ xây dựng nền tảng bản đồ số nghiệp vụ và ứng dụng Hanoi Smart Police. Đây là sản phẩm do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần và các đơn vị chuyên môn triển khai trong một tháng qua, nhằm hình thành kho dữ liệu phục vụ điều hành tác chiến trên không gian số.

Hệ thống bản đồ số tích hợp nền tảng IoT và trí tuệ nhân tạo, cho phép chỉ huy các cấp điều hành trực tiếp từ xa các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xây dựng phương án tác chiến, phòng chống khủng bố hoặc diễn tập thực binh. Dữ liệu từ lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được đồng bộ liên thông để phục vụ chỉ huy tập trung.

Đối với người dân, ứng dụng Hanoi Smart Police kết nối trực tiếp vào nền tảng iHanoi, cung cấp các tính năng đặt lịch hẹn làm thủ tục hành chính và tiếp công dân.

Người dân có thể chọn khung giờ làm việc tại nhà, tránh tình trạng xếp hàng hoặc lấy số thủ công tại trụ sở công an xã, phường.

Hệ thống sẽ chuyển thông tin đặt lịch về tài khoản của chỉ huy công an cơ sở để phê duyệt và phân công cán bộ tiếp nhận. Ngoài ra, tính năng gửi phản ánh hiện trường và nút báo động khẩn cấp SOS trên điện thoại thông minh cũng đã hoàn thành thử nghiệm kỹ thuật.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang giới thiệu các tính năng, ứng dụng của bản thử nghiệm Hanoi Smart Police

Các đại biểu dự hội nghị

Đánh giá tiến độ triển khai trong một tháng qua, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các đơn vị nghiệp vụ CATP.

Việc tự nghiên cứu và hoàn thiện phần mềm giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng ngân sách so với phương án mua sắm ngoài thị trường, bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối cho hệ thống dữ liệu nghiệp vụ của toàn lực lượng.

Giám đốc CATP khẳng định mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số là phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, chuyển các quy trình thủ công sang tự động hóa để tiết kiệm nhân lực, nâng cao độ chính xác và tính sẵn sàng chiến đấu.

Khẩn trương đưa hệ thống vào thử nghiệm

Về định hướng xây dựng dữ liệu lớn, đồng tình với ý kiến của ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP, người đứng đầu Công an Thủ đô chỉ đạo các đơn vị phải công khai minh bạch toàn bộ thông tin phục vụ dân sinh. Thông qua ứng dụng Hanoi Smart Police tích hợp trên nền tảng iHanoi, người dân có thể tra cứu số điện thoại Cảnh sát khu vực, lịch tiếp công dân, địa chỉ và đường đi tới trụ sở công an xã, phường.

Đối với tính năng bản đồ camera giao thông trực tiếp, Giám đốc CATP lưu ý phải phân quyền truy cập chặt chẽ, chỉ cung cấp cho người dân góc nhìn tổng thể về mật độ phương tiện và các điểm ùn tắc, nhưng cũng tuân thủ các nguyên tắc để tuyệt đối tránh xâm phạm quyền riêng tư.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng đánh giá cao việc hệ thống cũng đưa vào thử nghiệm tính năng gọi video trực tiếp từ hiện trường theo đúng yêu cầu. Khi xảy ra sự việc phức tạp hoặc đối mặt tình huống nguy hiểm, người dân có thể truyền hình ảnh trực tiếp về Trung tâm thông tin chỉ huy và công an xã, phường gần nhất.

Dữ liệu này giúp lực lượng chức năng nhận diện nạn nhân, đối tượng vi phạm và phân luồng cán bộ đến xử lý ngay lập tức. Trợ lý ảo AI cũng được tích hợp để tự động giải đáp thủ tục hành chính, hẹn lịch thực hiện các thủ tục, hướng dẫn quy định giao thông và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy suốt ngày đêm.

Chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm tại các khu vực trọng điểm, Giám đốc CATP giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng các đơn vị chuyên môn phối hợp với hệ thống ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý lắp đặt camera AI và nút bấm cảnh báo khẩn cấp...

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu mở ngay các lớp tập huấn kỹ thuật cho chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường và các phòng nghiệp vụ từ ngày 27-8. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải hoàn tất kiểm tra an toàn hệ thống trước ngày 2-9. Phòng Tham mưu hoàn thiện văn bản báo cáo ngay trong ngày 26-8 lên lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Với cam kết sẽ nỗ lực tối đa của Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu, đúng ngày 2-9-2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ chính thức bấm nút kích hoạt thử nghiệm toàn bộ hệ thống bản đồ số, ứng dụng Hanoi Smart Police, mạng lưới báo cháy tự động và tích hợp thiết bị bay không người lái phục vụ công tác chỉ huy điều hành...