Từ tháng 8/2026: Tài khoản thanh toán liên quan có thể bị tạm dừng giao dịch khi nào?

ANTD.VN - Từ tháng 8/2026, hệ thống thông tin ở nước ngoài có thể bị chặn truy cập từ Việt Nam trong nhiều trường hợp, đồng thời không ít tài khoản thanh toán liên quan có thể bị tạm dừng giao dịch…

Nghị định 327/2026/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Khoản 7 Điều 7 Nghị định nêu rõ các trường hợp tài khoản thanh toán liên quan có thể bị tạm dừng giao dịch, bao gồm:

Tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc phương thức hỗ trợ thanh toán được xác định là phương tiện nhận tiền, chi trả, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ các hoạt động vi phạm pháp luật;

Chủ tài khoản thanh toán sử dụng thông tin giả mạo, giấy tờ giả hoặc thuê, mượn tài khoản của người khác để thực hiện các giao dịch đáng ngờ trên không gian mạng;

Phát hiện hoạt động sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch, quy đổi trái phép ngoại tệ, tài sản số; Phát hiện hoạt động sử dụng không gian mạng can thiệp vào hoạt động giao dịch, thay đổi tài khoản nhận tiền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản;

Phát hiện hoạt động sử dụng không gian mạng huy động vốn theo phương thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Phát hiện hoạt động mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục hoặc duy trì tài khoản bằng thông tin định danh giả mạo;

Nhà cung cấp dịch vụ không tạm dừng giao dịch hoặc phong tỏa tài khoản số khi phát hiện có sai sót, nhầm lẫn, bị lộ lọt thông tin hoặc khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; Trường hợp khác theo quyết định của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng…

Bên cạnh đó, ngoài việc bị tạm dừng giao dịch tài khoản thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, tổ chức, cá nhân vi phạm phải khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

Không chỉ có vậy, theo khoản 5 Điều 7 Nghị định này, hệ thống thông tin ở nước ngoài có thể bị ngăn chặn truy cập từ lãnh thổ Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp:

Chủ quản hệ thống thông tin đặt tại nước ngoài không tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm hoặc không cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Hệ thống thông tin có dấu hiệu phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển thiết bị; thực hiện tấn công mạng hoặc khủng bố mạng từ lãnh thổ nước ngoài ảnh hưởng đến hạ tầng quốc gia.

Hệ thống thông tin phục vụ việc cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm; chủ quản hệ thống không tuân thủ yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ, xóa bỏ thông tin trái pháp luật.

Nền tảng xuyên biên giới cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin có nội dung chống Nhà nước Việt Nam, kích động bạo loạn, gây rối trật tự công cộng.

Hệ thống thông tin bị lợi dụng để thực hiện hoạt động gián điệp mạng, khủng bố mạng hoặc tấn công xâm nhập trái phép, phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nhưng chủ quản không có biện pháp kiểm soát hoặc khắc phục sự cố kỹ thuật…

Nghị định 327/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2026.