Đầu tư phương tiện PCCC và CNCH: Không thể “đủ danh mục” là đủ

ANTD.VN - Sáng 26-8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành.

Một trong những nội dung được Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh là yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, chủ đầu tư khu công nghiệp và người đứng đầu cơ sở phải đầu tư phương tiện chữa cháy, CNCH phù hợp với quy mô, đặc điểm và mức độ rủi ro thực tế, không dừng lại ở việc đáp ứng danh mục tối thiểu.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, đại diện Ban Giám đốc Công an 12 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Nai) cùng lãnh đạo 16 Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp đang quản lý các khu công nghiệp, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy mô lớn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành; hiệu quả phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; đồng thời trao đổi về nhu cầu đầu tư, trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy, CNCH tại những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nguy cơ sập đổ, sự cố phức tạp.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại hội nghị

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành đã từng bước phát huy vai trò lực lượng tại chỗ, chủ động tham gia kiểm tra, tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án và xử lý nhiều vụ cháy ngay từ giai đoạn ban đầu.

Tuy nhiên, tỷ lệ vụ cháy được lực lượng tại chỗ phát hiện, xử lý, dập tắt ngay từ đầu mới đạt 21,55%. Một trong những hạn chế được chỉ ra là lực lượng tại chỗ tại một số cơ sở còn mỏng, hoạt động kiêm nhiệm, trong khi phương tiện được trang bị chưa tương xứng với quy mô và mức độ rủi ro. Đáng chú ý là tình trạng thiếu phương tiện CNCH hạng nặng, phá dỡ, nâng hạ tại các cơ sở có nguy cơ sập đổ, cơ sở hóa chất, công trình ngầm.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Hoàng Ngọc Huynh cho rằng đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục, trong đó việc trang bị phương tiện phải được nhìn nhận từ yêu cầu ứng cứu thực tế chứ không chỉ trên danh mục giấy tờ.

Theo Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, cần rà soát, hoàn thiện quy định về trang bị phương tiện theo hướng gắn với mức độ rủi ro và năng lực ứng cứu thực tế. Phương tiện cũng phải được lựa chọn theo từng nhóm nguy cơ.

Cụ thể, đối với công trình cao tầng cần tính đến phương tiện làm việc trên cao; công trình ngầm cần phương tiện, thiết bị chuyên dụng; cơ sở xăng dầu, hóa chất phải có phương tiện chống hóa chất; còn khu công nghiệp, nhà xưởng có nguy cơ sập đổ cần được trang bị phương tiện CNCH đa năng, phá dỡ, nâng hạ.

Đặc biệt, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, chủ đầu tư khu công nghiệp và người đứng đầu cơ sở phải chủ động đánh giá mức độ rủi ro cháy, nổ tại cơ sở để có phương án đầu tư tương xứng.

“Không dừng lại ở danh mục tối thiểu theo quy định”, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh yêu cầu các cơ sở phải bảo đảm cả nguồn nước, nguồn điện dự phòng, phương tiện bảo hộ, thông tin liên lạc, vật tư ứng phó hóa chất và duy trì kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên.

Cùng với đó, công tác PCCC và CNCH phải được xác định là một nội dung của quản trị rủi ro và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục, không chỉ đơn thuần là yêu cầu tuân thủ pháp luật. Các doanh nghiệp cần chủ động bố trí nguồn lực hằng năm để duy trì lực lượng, huấn luyện, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện; ưu tiên đầu tư cho những khu vực có nguy cơ cháy, nổ, sập đổ, hóa chất, công trình ngầm, nhà xưởng và kho tàng quy mô lớn.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được trao đổi về thông số kỹ thuật của phương tiện CNCH hiện đại phục vụ xử lý sập đổ công trình, sạt lở, chữa cháy và CNCH.

Đáng chú ý, phương tiện CNCH của Slovakia được giới thiệu tại hội nghị, qua đó cung cấp thêm một hướng tham khảo về các giải pháp, thiết bị CNCH hiện đại có thể nghiên cứu, vận dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp ở Việt Nam, nhất là những cơ sở có quy mô lớn, nguy cơ sập đổ hoặc phát sinh các tình huống CNCH phức tạp.

Việc giới thiệu phương tiện hiện đại cũng đặt trong yêu cầu chung mà Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra: đầu tư phải xuất phát từ đặc điểm, nguy cơ và yêu cầu ứng cứu của từng cơ sở, tránh đầu tư dàn trải hoặc chỉ nhằm đáp ứng hình thức.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh đồng thời yêu cầu các cơ sở xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ đủ mạnh, hoạt động thực chất; chủ động ký kết, xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ nguồn lực với các cơ sở lân cận; tổ chức thực tập phương án định kỳ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong đó phải tính đến những tình huống bất lợi, sự cố đồng thời và yêu cầu chi viện ngoài cơ sở.

Với các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao, trách nhiệm cũng phải được phân định rõ từ khâu phát hiện, báo tin, chỉ huy, huy động, đón và hướng dẫn xe chữa cháy đến bàn giao hiện trường. Các cơ sở cần chuẩn hóa hồ sơ ứng cứu nhanh, trong đó thể hiện rõ mặt bằng, tuyến tiếp cận, nguồn nước, hệ thống PCCC, vị trí cắt điện, gas, chất nguy hiểm và khu vực tập trung đông người.

Kết luận hội nghị, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty cụ thể hóa những nội dung được thống nhất thành chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cấp quản lý.

Mục tiêu là xây dựng lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành thực sự đủ mạnh, đủ phương tiện và khả năng xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ ban đầu, qua đó phát huy thực chất phương châm “Bốn tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.