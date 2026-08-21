Ra mắt 21 tổ giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị

ANTD.VN - Chiều 20-8, UBND xã Tây Phương, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 89; tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 197 và công bố quyết định thành lập, ra mắt 21 Tổ tuyên truyền, rà soát, phối hợp giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường tại các thôn trên địa bàn xã.

Đồng chí Cấn Văn Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã; bí thư chi bộ, trưởng các thôn cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị

Đại diện Công an xã Tây Phương báo cáo đánh giá, kết quả công tác

Đại diện Công an xã Tây Phương báo cáo đánh giá, kết quả công tác

Tại hội nghị, các báo cáo đã đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong 6 tháng đầu năm. Qua đó, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Hội nghị cũng thông qua Quyết định thành lập 21 Tổ tuyên truyền, rà soát, phối hợp giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường tại các thôn. Đây là lực lượng trực tiếp bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp, trật tự, văn minh.

Trao khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Trao khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Trao khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Trao khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Các đại biểu tập trung tham luận những vấn đề thiết thực như bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Đề án 06, làm sạch dữ liệu dân cư và cấp định danh điện tử VNeID.

Nhân dịp tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 197 xã, UBND xã đã công bố quyết định và trao Giấy khen cho 14 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Đồng chí Cấn Văn Hương, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cấn Văn Hương ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân 21 thôn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, toàn hệ thống chính trị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cần gắn chặt với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, góp phần xây dựng xã Tây Phương ngày càng kỷ cương, văn minh, an toàn và phát triển.