Hà Nội nâng cao năng lực lực lượng phòng, chống ma túy: Khẳng định vai trò “cánh tay nối dài” của tình nguyện viên cơ sở

ANTD.VN - Ngày 26/8, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống ma túy và hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực cho cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy các cấp cùng lực lượng Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn Thủ đô. Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ và các tình nguyện viên cơ sở toàn thành phố.

Hội nghị tập huấn thu hút hơn 300 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ và các tình nguyện viên cơ sở toàn thành phố

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Chí Hoàng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Thượng tá Hồ Lê Quân - Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Thế Nhật, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội; đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; đại diện Thành đoàn Hà Nội cùng các đồng chí trong Hội Cựu chiến binh phường Đống Đa.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trang bị pháp luật và kỹ năng nhận diện ma túy thế hệ mới cho lực lượng nòng cốt

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Phong nhấn mạnh công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và lâu dài, kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe, kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều loại ma túy mới với thủ đoạn tinh vi, việc kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao trình độ pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho lực lượng cơ sở.

Đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi tập huấn

Với phương châm "hướng về cơ sở", lãnh đạo Thành phố xác định các tình nguyện viên chính là đội ngũ xung kích, là “cánh tay nối dài” giúp chuyển tải quy định pháp luật thành hành động thực tế, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người nghiện và gia đình họ.

Thượng tá Nguyễn Chí Hoàng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy truyền đạt các nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP

Thượng tá Nguyễn Thế Nhật, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội đưa ra những kỹ năng nhận diện chất ma túy mới để các tình nguyện viên chủ động tuyên truyền, phòng ngừa ngay tại khu dân cư

Buổi tập huấn và hội thảo là bước đi quan trọng nhằm củng cố chất lượng hoạt động của cán bộ tham mưu và đội ngũ tình nguyện viên xã hội tại cơ sở

Hội nghị tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

Để lực lượng tình nguyện viên hoạt động hiệu quả, công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn đóng vai trò quyết định. Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Chí Hoàng đã truyền đạt các nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức quần chúng. Tiếp đó, Thượng tá Nguyễn Thế Nhật đã cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội, giúp các tình nguyện viên nâng cao kỹ năng nhận diện chất ma túy mới để chủ động tuyên truyền, phòng ngừa ngay tại khu dân cư.

Đổi mới phương thức đồng hành, xóa bỏ rào cản kỳ thị từ các tham luận thực tiễn

Tại phần thảo luận, vai trò của lực lượng tình nguyện viên tiếp tục được làm rõ qua các góc nhìn thực tiễn. Đại diện Hội Cựu chiến binh phường Đống Đa chia sẻ mô hình chuyển từ “quản lý” sang “đồng hành, giúp đỡ”, cử các hội viên có uy tín trực tiếp hỗ trợ 22 người sau cai nghiện có việc làm ổn định, tiêu biểu như trường hợp anh Nguyễn Mạnh Thắng tiến bộ vượt bậc và trở thành Tổ trưởng Tổ An ninh công nhân. Mô hình này khẳng định việc gần gũi, hỗ trợ sinh kế là chìa khóa để người sau cai tránh xa tái nghiện.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đưa ra những ý kiến nhằm tạo sinh kế cho người sau cai và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi ma túy



Đồng quan điểm, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đề xuất tăng cường đào tạo kỹ năng tư vấn, tiếp cận cho cán bộ Hội và tình nguyện viên, đẩy mạnh truyền thông giảm kỳ thị, tạo mạng lưới hỗ trợ liên tục từ trước, trong và sau cai cho người nghiện cùng gia đình họ.

Đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Phó Trưởng ban Công tác đoàn và thanh thiếu niên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội nhấn mạnh giải pháp đổi mới tuyên truyền trên nền tảng số

Trong khi đó, tham luận từ Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh việc ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, tổ chức các sân chơi văn hóa - thể thao lành mạnh và trang bị kỹ năng từ chối ma túy cho thanh thiếu niên.

Lực lượng tình nguyện viên chính là đội ngũ xung kích, là "cánh tay nối dài" giữa chính quyền với người nghiện, người vi phạm pháp luật

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Buổi tập huấn là bước đi quan trọng nhằm củng cố chất lượng hoạt động của cán bộ tham mưu và đội ngũ tình nguyện viên xã hội tại cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.