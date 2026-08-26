Chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an

ANTD.VN - Sáng 26/8, Bộ Công an phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an quản lý, mở ra giai đoạn phát triển mới trong đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) và các nhóm đối tượng đặc thù.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Lê Quân ký và trao Bbiên bản bàn giao. (Ảnh: BCA)

Thực hiện kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý”, Bộ GD&ĐT đã chủ trì xây dựng Đề án chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ GD&ĐT về Bộ Công an quản lý.

Ngày 14/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ (TP Hà Nội); Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi); Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TP HCM) về Bộ Công an quản lý.

Không để gián đoạn đào tạo khi chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương hoàn thiện các quy trình về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các điều kiện bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tư tưởng, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, người lao động và học viên. Với tinh thần tiếp nhận nhưng không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn; Quản lý theo mô hình mới nhưng phải kế thừa, phát huy tối đa những kết quả, kinh nghiệm tốt đã có; Duy trì ổn định chất lượng và tiến độ đào tạo.

Đối với công tác chuyên môn và định hướng đào tạo, yêu cầu 3 nhà trường chủ động nghiên cứu, đánh giá nhu cầu đào tạo nghề và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường; Rà soát, lựa chọn ngành, nghề đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, địa phương và từng nhóm đối tượng đặc thù.

Đồng thời, nâng cao tỷ lệ thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển sinh, sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường; Lấy hiệu quả đào tạo và khả năng bố trí việc làm ổn định của người học làm thước đo chất lượng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: BCA)

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, công tác đào tạo nghề cần chú trọng phát huy thế mạnh về tính kỷ luật, sức khỏe, bản lĩnh chính trị đã được rèn luyện trong môi trường Công an để định hướng, trang bị những kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao, giúp các đồng chí sớm lập thân, lập nghiệp, trở thành hạt nhân tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Đối với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện, công tác đào tạo nghề phải được đặt trong tổng thể các giải pháp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với các nhóm đối tượng đặc thù.

Chủ động rà soát, lập danh sách người có nhu cầu học nghề (nhất là số hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ và đã hoàn thành nghĩa vụ); Phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tư vấn, định hướng ngành nghề và tổ chức tiếp nhận người học đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đối với Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động của 3 nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; Đoàn kết, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo; xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp kỷ cương, chuyên nghiệp và hiệu quả.

“Việc dạy nghề cho các đối tượng đặc thù là nhiệm vụ có tính chất riêng biệt, đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên không chỉ vững về chuyên môn, nghiệp vụ mà phải có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và phương pháp giáo dục phù hợp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân. (Ảnh: BCA)

Mở ra giai đoạn phát triển mới

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân, trong suốt quá trình trực thuộc ngành Giáo dục, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo và người lao động của 3 nhà trường đã luôn đoàn kết, tận tụy, vượt qua nhiều khó khăn để không ngừng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo ra hàng vạn lao động kỹ thuật tay nghề cao cho đất nước.

Việc chuyển giao nguyên trạng 3 cơ sở giáo dục dạy nghề sang Bộ Công an không đơn thuần là sự thay đổi cơ quan chủ quản hành chính mà là mở ra một giai đoạn phát triển mới với trọng trách và sứ mệnh chính trị - xã hội vẻ vang hơn.

Với sự tiếp nhận và đầu tư của Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cho rằng, các nhà trường sẽ phát huy tối đa nguồn lực cơ sở vật chất và kinh nghiệm đào tạo, hình thành mạng lưới đào tạo nghề chuyên sâu trên toàn quốc, phục vụ hiệu quả công tác đào tạo nghề cho công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND, người tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, kỷ cương xã hội và giải quyết việc làm bền vững...