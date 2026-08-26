Hà Nội ưu tiên đổi mới quản trị, giải quyết áp lực quá tải trường lớp

ANTD.VN - Năm học 2026-2027, Hà Nội tập trung đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tải sĩ số, đầu tư hạ tầng và tăng cường hỗ trợ học sinh yếu thế.

Hà Nội tăng cường đầu tư trường lớp, ưu tiên giảm tải các điểm nóng.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND với yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến xã, phường và các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tình trạng dân số cơ học tăng nhanh ở một số khu vực, lãnh đạo TP. Hà Nội chỉ đạo điều tiết linh hoạt phòng học, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên giữa các địa bàn, ưu tiên giảm tải sĩ số tại các điểm nóng. Các hạng mục xuống cấp, công trình thiết yếu, hạ tầng số và hệ thống phòng cháy, chữa cháy được ưu tiên đầu tư, sửa chữa kịp thời.

Thành phố yêu cầu bảo đảm đầy đủ giáo viên, trường lớp, sách giáo khoa và thiết bị trước khi năm học bắt đầu. Công tác giáo dục bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc; các địa phương cập nhật biến động học sinh để huy động và hỗ trợ kịp thời, không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Việc cung ứng sách giáo khoa phải hoàn tất trước khi tổ chức dạy học, sử dụng hiệu quả một bộ sách giáo khoa phổ thông thống nhất theo quy định. Thành phố đặc biệt quan tâm hỗ trợ sách, đồ dùng học tập cho học sinh yếu thế, khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu lộ trình hỗ trợ, miễn phí sách giáo khoa phù hợp với ngân sách thành phố và chủ trương của Trung ương.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu hoàn thành rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và nghề nghiệp công lập ổn định. Với trường nhiều địa điểm lẻ hoặc trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở, cần hoàn thiện quy chế hoạt động, thống nhất quản trị, hạ tầng công nghệ và quản lý tài sản công.

Nhà trường cần quan tâm hỗ trợ học sinh đầu cấp, chuyển trường và học sinh chưa đạt yêu cầu; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình phù hợp. Phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá tiếp tục được đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực thực chất của học sinh. Các kỳ thi, tuyển sinh phải bảo đảm an toàn, khách quan; chủ động chuẩn bị sớm cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027.

Đặc biệt, giáo dục STEM/STEAM, khoa học công nghệ, năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tăng cường phù hợp từng cấp học. Công tác hướng nghiệp gắn liền với năng lực, sở trường học sinh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Thành phố cũng triển khai lộ trình đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai, tạo dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ rộng rãi và dạy học bằng tiếng Anh tại những trường đủ điều kiện.

Bên cạnh tri thức, việc bồi dưỡng đạo đức, lối sống, pháp luật, trách nhiệm công dân và văn hóa Thăng Long - Hà Nội tiếp tục là nhiệm vụ cốt lõi. Học sinh được tăng cường giáo dục thể chất, nghệ thuật, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần và năng lực cảm xúc - xã hội thông qua các hoạt động trải nghiệm phù hợp lứa tuổi.

Thành phố phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị. Sở Nội vụ chủ trì rà soát vị trí việc làm, biên chế và tham mưu giao, tuyển dụng đội ngũ, ưu tiên giáo viên trực tiếp giảng dạy. Sở Tài chính phối hợp rà soát lộ trình miễn phí sách giáo khoa, hướng dẫn xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp.

Đặc biệt, lãnh đạo Thành phố yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục theo hướng quản trị phát triển, phát huy quyền chủ động gắn với trách nhiệm giải trình; phân định rõ trách nhiệm giữa cấp thành phố, cấp xã và cơ sở giáo dục. Chất lượng, sự tiến bộ và an toàn của người học được xác định là những thước đo quan trọng trong quản lý, điều hành.