Phường Yên Sở trao Huy hiệu Đảng cho 60 Đảng viên

ANTD.VN - Đảng bộ phường Yên Sở hiện có 39 tổ chức Đảng với hơn 1.700 Đảng viên. Tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 mới đây, Đảng ủy phường Yên Sở đã trao cho 60 Đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở - Nguyễn Minh Tâm cho biết, Quốc khánh 29 là dấu mốc lịch sử trọng đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang;T nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Sở Nguyễn Minh Tâm trao Huy hiệu 60 tuổi Đảng tặng Đảng viên. (Ảnh: Hanoi.gov.vn)

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tâm, việc trao tặng Huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của các chi bộ và toàn Đảng bộ phường Yên Sở.

Đồng thời,bài tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất của người đảng viên cộng sản; Nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm của mình, các Đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào công việc chung; Là những tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên trẻ và thế hệ sau học tập, noi theo.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục quan tâm, chăm lo, thường xuyên lắng nghe và tạo điều kiện để các Đảng viên cao tuổi Đảng phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển phường.

Ngoài ra, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.