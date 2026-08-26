Công an Hà Nội tăng cường hợp tác quản lý xuất nhập cảnh với thành phố Quảng Châu

ANTD.VN - Chiều 26-8, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức đón tiếp Đoàn Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội.

Dẫn đầu Đoàn công tác là đồng chí Triệu Vĩnh Khôn, Tổng trạm trưởng Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thành phố Quảng Châu. Về phía CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn.

Đoàn Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP chủ trì đón tiếp đoàn

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng trạm trưởng cùng các thành viên Đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Hà Nội; đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến công tác sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai bên ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng được củng cố. Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc cũng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, với nhiều cơ chế hợp tác quan trọng được duy trì.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi các nội dung với đoàn

Trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác thiết thực, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác về quản lý xuất nhập cảnh ký tháng 2-2021 và Kế hoạch triển khai Cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc ký tháng 6-2023. Đây là cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, quản lý di dân và giải quyết những vấn đề cùng quan tâm.

Đồng chí Triệu Vĩnh Khôn (thứ hai từ phải sang), Tổng trạm trưởng Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thành phố Quảng Châu cùng đoàn công tác

Đối với CATP Hà Nội, công tác hợp tác quốc tế với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc luôn được quan tâm. Từ đầu năm 2026 đến nay, CATP đã đón nhiều đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc sang thăm, làm việc. Các hoạt động đã đem lại nhiều kết quả tích cực, tập trung vào phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và công tác bảo hộ công dân.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội báo cáo khái quát kết quả công tác của đơn vị, đồng thời trao đổi với Đoàn công tác Quảng Châu về kinh nghiệm quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài trên địa bàn.

CATP Hà Nội trao tặng quà lưu niệm Đoàn Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thành phố Quảng Châu

Đồng chí Triệu Vĩnh Khôn, Tổng trạm trưởng Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thành phố Quảng Châu tặng quà lưu niệm Công an Hà Nội

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Đáng chú ý, từ năm 2025 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu CATP Hà Nội tiến hành trao trả 12 đối tượng truy nã của lực lượng Công an Trung Quốc. Đơn vị cũng tích cực phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an trong công tác rà soát, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh với nhiều ổ nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do người nước ngoài cầm đầu.

CATP Hà Nội luôn sẵn sàng tiếp đón các đoàn công tác của Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thành phố Quảng Châu đến trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt bày tỏ mong muốn sau chuyến công tác, đồng chí Triệu Vĩnh Khôn tiếp tục báo cáo lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc, Cơ quan Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc, tạo điều kiện để hai bên sớm thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn. Qua đó, từng bước đưa quan hệ phối hợp giữa CATP Hà Nội và các cơ quan chức năng Quảng Châu đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện hiệu quả định hướng hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác toàn diện giữa lực lượng Công an hai nước.