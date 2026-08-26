GS.TS Vương Hùng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Theo Quyết định số 665/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động, GS.TS.NGND Vương Hùng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Mới đây, tại nhà riêng, GS.TS.NGND Vương Hùng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của Giáo sư trong suốt quá trình công tác; Đồng thời là dịp để các đồng nghiệp, học trò bày tỏ sự trân trọng đối với một nhà giáo, nhà khoa học và nhà quản lý đã có nhiều cống hiến cho ngành Y tế.

PGS.TS Kim Bảo Giang – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội trao Huân chương Lao động cho GS.TS.NGND Vương Hùng. (Ảnh: HMU)

Phần thưởng cao quý là sự ghi nhận đối với quá trình công tác và cống hiến của GS.TS.NGND. Vương Hùng trong nhiều lĩnh vực, từ chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học đến quản lý giáo dục và quản lý ngành Y tế.

GS.TS.NGND Vương Hùng từng giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế giai đoạn 1992–1998, đơn vị tiền thân của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế hiện nay. Trên cương vị quản lý, GS đã có nhiều đóng góp cho công tác khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Đối với trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS.NGND Vương Hùng là một trong những nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý có nhiều năm gắn bó với nhà trường. Giáo sư Hùng từng đảm nhiệm cương vị Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội và cũng là giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại.

Trong suốt quá trình công tác, GS Hùng đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời tham gia công tác quản lý, đóng góp vào sự phát triển của trường Đại học Y Hà Nội và ngành Y tế.