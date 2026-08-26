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Chính trị - Xã hội

Đề xuất 13 lĩnh vực tài chính phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

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Hoa Tiên

ANTD.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.

Dự thảo này đang được lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Theo đó, danh mục này nằm ở phần phụ lục đính kèm với Dự thảo Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.

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Ảnh minh họa Internet.

Tại Phụ lục đính kèm Dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đề xuất danh mục phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác như sau:

1. Phân bổ ngân sách

2. Kế toán, Kế toán trưởng

3. Mua sắm công

4. Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước

5. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam

6. Thẩm định dự án

7. Đấu thầu và quản lý đấu thầu

8. Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn

9. Quản lý quy hoạch

10. Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế

11. Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

12. Quản lý ODA, vốn vay ưu đãi

13. Thẩm định, định giá trong đấu giá

Tại Điều 6, Dự thảo Thông tư cũng quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại Điều 5 Thông tư này là từ đủ 2 năm đến 5 năm theo quy định.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có quyết định điều động, bố trí phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

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