Mưa lớn tại các địa phương khiến 5 người thương vong

ANTD.VN -Tính đến trưa ngày 26/8, mưa lớn do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 đã khiến 5 người thương vong tại các địa phương.

Lạng sơn là một trong những tỉnh bị ngập sâu diện rộng do mưa lớn kéo dài

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), bão số 4 và mưa lớn đã làm 02 người chết tại Lạng Sơn; 03 người bị thương (Hà Nội 01, Sơn La 01, Quảng Ninh 01).



Về nhà ở: 02 nhà bị sập hoàn toàn (Hà Nội 01, Sơn La 01); và 1.075 ha bị hư hỏng, tốc mái (Lạng Sơn 814, Bắc Ninh 9, Phú Thọ 52, Cao Bằng 44, Thái Nguyên 54, Điện Biên 20, Sơn La 48, Hải Phòng 09, Nghệ An 23).

Hiện còn 3.746 nhà bị ngập (Lạng Sơn 1.080, Bắc Ninh 1.525, Cao Bằng 28 Thái Nguyên 69, Hà Nội 762, Ninh Bình 161).

Khoảng 2.823 hộ còn bị chia cắt (Lạng Sơn 1.080 hộ, Bắc Ninh 1.311 hộ, Thanh Hóa 333 hộ, Hà Nội 338 hộ, Thanh Hóa 148 hộ).

Do đường vào các khu dân cư bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm đến cho người dân.

Về nông nghiệp mưa lũ làm 24.204,5 ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng (Lạng Sơn 4.130ha, Bắc Ninh 8.478,4ha, Quảng Ninh 540,4ha, Hà Nội 3.490,8ha, Cao Bằng 264,55ha, Thái Nguyên 921,1ha, Sơn La 52,9ha, Hưng Yên 1.662ha, Thanh Hóa 1.739,1ha, Hải Phòng 416ha, Ninh Bình 976,0ha; Điện Biên 1,7ha).

Và 9.286,3ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại (Bắc Ninh 4.886,3ha, Hải Phòng 3.745ha, Thanh Hóa 405,5ha;...).

Về chăn nuôi, khoảng 210 con gia súc bị chết; 7.448 con gia cầm bị chết. Khoảng 1.027,9 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Lạng Sơn 4,9ha, Bắc Ninh 710ha; Quảng Ninh 38ha, Hà Nội 87ha, Cao Bằng 2,6ha, Thái Nguyên 2,2ha, Sơn La 2,51ha, Thanh Hóa 102,3ha, Hải Phòng 35ha...)

Về thủy lợi, mưa lũ làm 2.235m kè, kênh mương bị hư hỏng (Bắc Ninh 700; Quảng Ninh 50m, Phú Thọ 1.000m, Cao Bằng 60, Thanh Hóa 195, Nghệ An 79).

Về giao thông, còn 401 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc (Lạng Sơn 280, Cao Bằng 01,Phú Thọ 24, Bắc Ninh 72, Thanh Hóa 25).

Về điện lực, còn 10.640 khách hàng đang mất điện (Lạng Sơn 5.854 khách hàng, Bắc Ninh 4.121 khách hàng, Ninh Bình 83 khách hàng, Nghệ An 39 khách hàng, Hải Phòng 543 khách hàng.