Thêm 9 sĩ quan Công an nhân dân nhận quyết định lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

ANTD.VN - Sáng ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Tổ Công tác số 9 gồm 9 sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Xu-đăng) năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương và thân nhân các sĩ quan nhận nhiệm vụ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Tổ Công tác số 9 gồm 9 sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Xu-đăng)

Đợt xuất quân lần này đánh dấu bước tiến mới. Đây là tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an triển khai tới Phái bộ với số lượng 9 sĩ quan – cao nhất từ trước đến nay đối với 1 tổ công tác.

Việc triển khai tổ công tác tại phái bộ UNMISS cũng nâng tổng quân số lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đang công tác tại phái bộ này lên 17 đồng chí. Việc này cũng cho thấy sự đánh giá rất cao của Liên hợp quốc đối với sĩ quan Việt Nam nói chung và sĩ quan Công an nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn, nhất quán và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; đồng thời khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chia sẻ, gánh vác các nghĩa vụ quốc tế trong bảo vệ và duy trì hòa bình, an ninh toàn cầu.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nâng tầm chủ trương tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc như một bộ phận quan trọng trong đường lối đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia cũng xác định việc đẩy mạnh triển khai các lực lượng quân sự, dân sự và công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và các cơ chế hợp tác đa phương là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng các đơn vị liên quan trong công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho lực lượng trước khi triển khai. Kết quả này tiếp tục khẳng định sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương của Bộ Công an cũng như năng lực chuẩn bị, sẵn sàng lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tại buổi lễ

Để các sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Văn phòng Thường trực Bộ Công an về tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện khoa học, bài bản; chủ động rà soát, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và thường xuyên động viên gia đình các sĩ quan trong thời gian công tác ở nước ngoài.

Chúc mừng 9 sĩ quan vinh dự được Chủ tịch nước cử tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh đây vừa là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, vừa là trách nhiệm đặc biệt của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi đại diện cho hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, việc triển khai Tổ Công tác số 9 là dấu mốc quan trọng trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an. Đây là tổ công tác thứ hai được triển khai tới Phái bộ Nam Sudan trong năm 2026 với số lượng 9 sĩ quan được Liên hợp quốc lựa chọn, nâng tổng quân số lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đang công tác tại địa bàn phái bộ này lên 17 đồng chí - mức cao nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu 9 sĩ quan cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm; vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các vị trí công tác được giao; chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh và những thách thức về an ninh, an toàn tại phái bộ.

Đồng thời, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cũng chúc Tổ Công tác số 9 phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế..

