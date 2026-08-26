Tăng “lá chắn” bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Y tế

ANTD.VN - Văn phòng Bộ Y tế vừa tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng cho cán bộ ngành Y tế, nhất là trước những nguy cơ phát sinh từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và môi trường mạng.

Trung tá Lê Quang Trung truyền đạt chuyên đề tại buổi tập huấn. (Ảnh: MOH)

Tại hội nghị, Trung tá Lê Quang Trung - Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an truyền đạt các chuyên đề về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Các quy định trong Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các đại biểu cũng được giới thiệu tài liệu tập huấn chuyên sâu và những văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Công an.

Chương trình tập huấn dành thời gian trao đổi, giải đáp những nội dung mới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đoàn Hữu Thiển - Chánh Văn phòng Bộ Y tế nhấn mạnh bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ an ninh, lợi ích Quốc gia, bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành an toàn, liên tục và hiệu quả.

Đối với ngành Y tế, yêu cầu này càng đặc biệt quan trọng bởi lĩnh vực quản lý liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng Nhân dân, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

Ông Đoàn Hữu Thiển - Chánh Văn phòng Bộ Y tế. (Ảnh: MOH)

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đang đứng trước những yêu cầu, thách thức mới. Chánh Văn phòng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần quán triệt đầy đủ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn đến đúng đối tượng; Nội dung phổ biến phải gắn với vị trí việc làm và tình huống thực tế, làm rõ thẩm quyền, phạm vi tiếp cận, sao chụp, chuyển giao cũng như cách xử lý khi phát hiện nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước.

Các đơn vị cần rà soát quy chế, quy trình nội bộ và toàn bộ vòng đời xử lý tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước, cả bản giấy và văn bản điện tử; xác định rõ trách nhiệm, phương tiện được phép sử dụng, chế độ bàn giao, lưu giữ, thu hồi và xử lý sự cố.

Đặc biệt, cần tăng cường an ninh, an toàn trên môi trường số, kiểm soát quyền truy cập, quản lý chặt thiết bị và tài khoản; Không xử lý bí mật Nhà nước trên các phương tiện, nền tảng hoặc kênh liên lạc chưa được phép. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới cũng phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật phù hợp.

Cùng với đó, các đơn vị cần duy trì kiểm tra, tự kiểm tra thực chất, tập trung vào những khâu dễ xảy ra sai sót như xác định độ mật, soạn thảo, sao chụp, gửi nhận, lưu giữ tài liệu, tổ chức cuộc họp có nội dung bí mật và sử dụng thiết bị số.

Chánh Văn phòng Bộ Y tế cũng đề nghị xây dựng văn hóa bảo mật gắn với trách nhiệm nêu gương và đạo đức công vụ. Cán bộ chỉ trao đổi thông tin với người có nhiệm vụ; không sử dụng tài khoản cá nhân, thiết bị không được kiểm soát hoặc nền tảng công cộng để xử lý thông tin mật.

Đồng thời, kiểm tra kỹ người nhận, tệp đính kèm, độ mật và phương thức chuyển giao trước khi thực hiện.