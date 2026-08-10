Việt Nam - Australia hợp tác phát triển vắc xin phòng ung thư, cúm từ công nghệ RNA

ANTD.VN - Ngày 9/8, với sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu RNA, Đại học New South Wales (UNSW, Australia) ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, phát triển nền tảng công nghệ RNA, mở ra cơ hội phát triển vắc xin phòng ung thư, cúm.

Viện RNA thuộc UNSW là trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về khoa học và công nghệ RNA, phát triển công nghệ theo chuỗi từ nghiên cứu nền tảng, thiết kế RNA, quy trình sản xuất, hệ vận chuyển đến nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng. UNSW là thành viên Group of Eight (Go8), được QS World University Rankings 2027 xếp thứ 19 thế giới và thứ nhất Australia.

Lễ ký kết MoU diễn ra tại Đại học New South Wales (UNSW), Australia với sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Việt Nam

Đây là lần đầu một viện nghiên cứu của Việt Nam đạt thỏa thuận hợp tác về công nghệ lõi y sinh với một viện nghiên cứu hàng đầu của Australia. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ RNA, nghiên cứu tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng và từng bước xây dựng năng lực sản xuất các sản phẩm y sinh dựa trên nền tảng RNA tại Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra vào thời điểm quan trọng trong hợp tác giữa 2 quốc gia, ngay trong thời gian chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia (9-12/8), trong bối cảnh hai nước tiếp tục cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập từ tháng 3/2024.

Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực chất lượng cao là những lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Các chuyên gia Viện RNA giới thiệu Phòng Thí nghiệm và Trung tâm Tiền lâm sàng của Đại học New South Wales (UNSW) nơi đang thực hiện những nghiên cứu y sinh quan trọng để phát triển thuốc, vắc xin thế hệ mới

RNA là nền tảng công nghệ đang được ứng dụng trong phát triển vắc xin, thuốc sinh học và các liệu pháp điều trị mới. Trong đó, mRNA được sử dụng trong vắc xin và một số liệu pháp điều trị; siRNA có thể làm bất hoạt gene gây bệnh; gRNA hỗ trợ công nghệ chỉnh sửa gene. Các ứng dụng RNA đang được nghiên cứu trong ung thư, bệnh di truyền, bệnh miễn dịch và bệnh hiếm.

Theo Giáo sư Pall Thordarson, Giám đốc Viện RNA UNSW, hai bên có thế mạnh bổ sung cho nhau: UNSW sở hữu năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ RNA, trong khi Viện Nghiên cứu Tâm Anh có hệ thống nghiên cứu, lâm sàng và cơ sở phục vụ phát triển sản phẩm y sinh tại Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh cùng Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC có nền tảng đưa công nghệ vào nghiên cứu và phát triển thực tế tại Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện là một trong những trung tâm khoa học y sinh Việt Nam có được năng lực khoa học vượt trội khi được đầu tư lớn về cơ sở nghiên cứu, có đội ngũ chuyên gia, nghiên cứu viên giỏi chuyên môn nghiên cứu và lâm sàng y sinh, đồng thời có mạng lưới hợp tác quốc tế mật thiết với nhiều trung tâm khoa học lớn của Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản…

Hiện, Viện Nghiên cứu Tâm Anh đang vận hành 68 điểm nghiên cứu đạt chuẩn Thực hành lâm sàng tốt (GCP) cùng hệ thống phòng thí nghiệm đạt các tiêu chuẩn quốc tế ISO, CAP và GxP, kết nối với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và mạng lưới gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc.

Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC cũng đang đầu tư Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 2.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 100 triệu liều mỗi năm, hướng tới phát triển và sản xuất vắc xin, thuốc sinh học và các sản phẩm y sinh thế hệ mới.

“Viện RNA UNSW đánh giá Viện Nghiên cứu Tâm Anh là ứng viên hàng đầu để xây dựng quan hệ đối tác nhằm tạo ra tác động lâu dài, thực chất đối với sự phát triển nghiên cứu và công nghệ RNA ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Giáo sư Pall nói.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh hợp tác nghiên cứu toàn diện về khoa học, thuốc và vắc xin, đào tạo y khoa… với hàng loạt cơ quan y tế uy tín cùng các đại học danh tiếng hàng đầu thế giới

Điểm cốt lõi của hợp tác là hai bên không chỉ chuyển giao một công nghệ hoặc sản phẩm có sẵn mà cùng xây dựng năng lực RNA theo chuỗi tại Việt Nam. Hai bên sẽ từng bước phát triển năng lực từ nghiên cứu tiền lâm sàng, sản xuất mẫu theo tiêu chuẩn GMP, thử nghiệm lâm sàng đến phát triển các ứng dụng y tế và dự phòng.

Trước mắt, Viện RNA UNSW đề xuất hai hướng chương trình trọng điểm: phát triển vắc xin mRNA phòng cúm cho Việt Nam và phát triển mẫu vắc xin ung thư cá thể hóa cho bệnh nhân ung thư phổi hoặc đại trực tràng. Đây là những hướng nghiên cứu có thể tạo ra giá trị trực tiếp cho Việt Nam, đồng thời mở rộng dữ liệu và năng lực nghiên cứu RNA của hai bên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong giai đoạn đầu, hai bên đào tạo thực hành tại Australia, trao đổi chuyên gia và xây dựng quy trình nghiên cứu; sau đó phát triển năng lực thiết kế, tổng hợp, tinh sạch, kiểm soát chất lượng và đóng gói RNA. Khi đủ năng lực, các nghiên cứu tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng sản phẩm dựa trên nền tảng RNA có thể từng bước triển khai tại Việt Nam.

Các thành tựu nghiên cứu, hợp tác quốc tế của Viện Nghiên cứu Tâm Anh được ứng dụng tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Nếu trước đây Việt Nam chủ yếu tiếp cận các vắc xin và thuốc sinh học khi công nghệ đã hoàn thiện thì hợp tác với Viện RNA UNSW mở ra “chân trời mới” khi các nhà khoa học trong nước cùng nghiên cứu công nghệ lõi ngay từ giai đoạn đầu để phát triển các vắc xin và thuốc mới an toàn hơn, từng bước làm chủ công nghệ RNA, củng cố an ninh y tế quốc gia và đóng góp vào chuỗi đổi mới sáng tạo y sinh toàn cầu.