Nhiều trường Y, Dược đồng loạt công bố điểm chuẩn 2026

ANTD.VN - Các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026.

Ở trường Đại học Y - Dược - Đại học Huế, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ghi nhận ngành Y khoa lấy điểm cao nhất với 26,0 điểm.

Các ngành khác có điểm chuẩn từ 17 - 20,75 điểm: Kỹ thuật hình ảnh y học lấy 20,75 điểm; Kỹ thuật xét nghiệm y học 20,0 điểm; Điều dưỡng 19,1 điểm; Y học dự phòng và Hộ sinh cùng 18,0 điểm; Dinh dưỡng 18,0 điểm và Y tế công cộng 17,0 điểm.

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, điểm chuẩn vào rrường Đại học Y - Dược (Đại học Huế) dao động từ 58-72 điểm. Mức điểm chuẩn theo phương thức đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM nằm trong khoảng từ 571- 704 điểm.

Các trường đại học đào tạo lĩnh vực Sức khỏe bắt đầu công bố điểm chuẩn. (Ảnh minh họa: Duy Hiệu)

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội có ngành Y khoa ghi nhận mức điểm trúng tuyển cao nhất toàn trường với 27,43 điểm, kế tiếp là ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,19 điểm.

Thí sinh cần đạt tối thiểu 23,39 điểm để trúng tuyển ngành Dược học và 23,21 điểm đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học; Điều dưỡng là 22,76 điểm và Kỹ thuật hình ảnh y học 22,51 điểm.

Năm 2026, nhà trường tuyển 720 chỉ tiêu qua 5 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (2% chỉ tiêu); xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp; xét điểm thi đánh giá năng lực (HSA) và xét thí sinh dự bị dân tộc. Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên được quy đổi điểm môn Tiếng Anh và cộng với 2 môn thi tốt nghiệp theo quy định.

Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên), điểm chuẩn cao nhất là 26,80 ngành Răng-Hàm-Mặt.

Trường Đại học Y tế công cộng hoàn tất công tác xét tuyển và thông báo điểm trúng tuyển năm 2026. Ngành Công tác xã hội dẫn đầu với 22,9 điểm. Các ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng và Dinh dưỡng cùng lấy mức 22,0 điểm.

Mức điểm trúng tuyển ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học là 20,25 điểm. Ngành Y tế công cộng lấy 20,0 điểm, trong khi ngành Khoa học dữ liệu ghi nhận điểm chuẩn 18,8 điểm.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ghi nhận mức điểm trúng tuyển cao nhất ở ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt với cùng 25,8 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 19,0 đến 23,23 điểm:

Hôm nay (10/8), Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo công bố điểm chuẩn năm 2026 đối với 3 ngành đào tạo gồm Y khoa, Y học cổ truyền và Dược học.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 vào lúc 8h ngày 13/8.

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ công bố điểm trúng tuyển chính thức tới thí sinh trước 17h ngày 13/8.