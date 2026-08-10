Điểm chuẩn ngành báo chí sụt giảm mạnh

ANTD.VN - Điểm chuẩn ngành báo chí trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội năm nay là 22 điểm, giảm hơn 3 điểm so với năm ngoái, phản ánh xu hướng tuyển sinh mới.

Ngành tốp đầu khối khoa học xã hội giảm mạnh điểm trúng tuyển.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN công bố Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học chính quy năm 2026 cho 29 ngành/chương trình đào tạo.

Đáng chú ý, ngành báo chí, vốn luôn nằm trong tốp đầu điểm chuẩn của trường này thì năm nay, điểm chuẩn đã giảm mạnh, còn 22 điểm ở tất cả các tổ hợp. So với tổng số 29 ngành đào tạo của trường này thì ngành báo chí có điểm chuẩn thứ tự khoảng 16, giảm hơn 3 điểm so với năm ngoái.

Năm 2024, điểm chuẩn tổ hợp C00 của ngành báo chí lên tới 29,03 điểm, các tổ hợp khác dao động từ 25,51 - 26,97 điểm.

STT

Mã xét tuyển

Tên ngành/chương trình đào tạo

PT 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

PT 401: Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN Tiêu chí phụ về thứ tự Nguyện vọng

(Chỉ áp dụng đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn) A01

C00

D01

D04

D06

D09

D10

D11

D14

D15

DD2

Mã bài thi Q21 đã được quy đổi về D01 theo thang điểm 30 1

QHX01

Báo chí

22

—

22

—

—

22

22

22

22

22

—

22

NV 1

2

QHX02

Chính trị học

—

24.2

22.7

—

—

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

—

22.7

NV 1

3

QHX03

Công tác xã hội

23.67

25.17

23.67

—

—

23.67

23.67

23.67

23.67

23.67

—

23.67

NV 1

4

QHX04

Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình

(CTĐT Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng)

—

24.68

23.18

—

—

23.18

23.18

23.18

23.18

23.18

—

23.18

NV ≤ 3

5

QHX05

Đông Nam Á học

—

—

21.5

—

—

21.5

21.5

21.5

21.5

21.5

—

21.5

NV ≤ 4

6

QHX06

Đông phương học

—

—

23.23

23.23

—

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

—

23.23

NV ≤ 2

7

QHX07

Hán Nôm

—

23.93

22.43

22.43

—

22.43

22.43

22.43

22.43

22.43

—

22.43

NV ≤ 2

8

QHX08

Hàn Quốc học

—

—

22.73

—

—

22.73

22.73

22.73

22.73

22.73

22.73

22.73

NV ≤ 5

9

QHX09

Khoa học quản lý

19

—

19

—

—

19

19

19

19

19

—

19

—

10

QHX10

Lịch sử

—

25.5

24

—

—

24

24

24

24

24

—

24

NV ≤ 3

11

QHX11

Lưu trữ học

22.07

23.57

22.07

—

—

22.07

22.07

22.07

22.07

22.07

—

22.07

NV 1

12

QHX12

Ngôn ngữ học

21.85

23.35

21.85

—

—

21.85

21.85

21.85

21.85

21.85

—

21.85

NV ≤ 6

13

QHX13

Nhân học

—

22.08

20.58

—

—

20.58

20.58

20.58

20.58

20.58

—

20.58

NV ≤ 7

14

QHX14

Nhật Bản học

21.6

—

21.6

—

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

—

21.6

NV ≤ 2

15

QHX15

Quan hệ công chúng

24.2

—

24.2

—

—

24.2

24.2

24.2

24.2

24.2

—

24.2

NV ≤ 4

16

QHX16

Quản lý thông tin

19.27

—

19.27

—

—

19.27

19.27

19.27

19.27

19.27

—

19.27

—

17

QHX17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

—

—

22.5

—

—

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

—

22.5

NV 1

18

QHX18

Quản trị khách sạn

—

—

21.24

—

—

21.24

21.24

21.24

21.24

21.24

—

21.24

NV 1

19

QHX19

Quản trị văn phòng

19.5

—

19.5

—

—

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

—

19.5

NV ≤ 2

20

QHX20

Quốc tế học

22

—

22

—

—

22

22

22

22

22

—

22

NV ≤ 3

21

QHX21

Tâm lý học

—

—

25

—

—

25

25

25

25

25

—

25

NV 1

22

QHX22

Thông tin - Thư viện

21.5

23

21.5

—

—

21.5

21.5

21.5

21.5

21.5

—

21.5

NV ≤ 2

23

QHX23

Tôn giáo học

—

20.5

19

—

—

19

19

19

19

19

—

19

—

24

QHX24

Triết học

—

22.75

21.25

—

—

21.25

21.25

21.25

21.25

21.25

—

21.25

NV ≤ 3

25

QHX25

Văn hóa học

—

23.48

21.98

—

—

21.98

21.98

21.98

21.98

21.98

—

21.98

NV ≤ 5

26

QHX26

Văn học

—

25.41

23.91

—

—

23.91

23.91

23.91

23.91

23.91

—

23.91

NV ≤ 5

27

QHX27

Việt Nam học

21.5

23

21.5

—

—

21.5

21.5

21.5

21.5

21.5

—

21.5

NV ≤ 2

28

QHX28

Xã hội học

22.43

23.93

22.43

—

—

22.43

22.43

22.43

22.43

22.43

—

22.43

NV 1

29

QHX29

Truyền thông đa phương tiện

25.5

—

25.5

—

—

25.5

25.5

25.5

25.5

25.5

—

25.5

NV ≤ 7



*Ghi chú: Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn của ngành/CTĐT phải đạt tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng để đủ điều kiện trúng tuyển.