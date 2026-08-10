Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin mua bán, gian lận mã số vùng trồng

ANTD.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng mua bán, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Theo công văn gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, có thông tin về tình trạng mua bán, cho thuê, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nhất là tại một số cửa khẩu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến cấp, quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Trong đó tập trung xử lý các hành vi mua bán, cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận; làm sai lệch hồ sơ, kết quả kiểm nghiệm nông sản. Việc này nhằm tránh ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu nông sản.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai Nghị quyết 36/2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ thông tin gian lận, mua bán mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

Đồng thời có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn địa phương cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và thành lập cơ sở kiểm nghiệm nông sản.

"Không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa, ảnh hưởng tới xuất khẩu do chậm cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, thiếu cơ sở kiểm nghiệm", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao rà soát, sửa đổi Nghị định 38/2026 theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đơn giản hóa thủ tục và vận hành cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Cơ sở dữ liệu này được định hướng kết nối giữa các cơ quan liên quan và địa phương, phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Bộ cũng được yêu cầu rà soát quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm trong cấp, quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Trong đó, nghiên cứu đề xuất nâng mức xử phạt hành chính, hình sự đối với hành vi mua bán, cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận và làm sai lệch hồ sơ, kết quả kiểm nghiệm.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp các lực lượng kiểm tra, đối chiếu thông tin, ngăn chặn gian lận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Bộ Công Thương phối hợp các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại liên quan đến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.