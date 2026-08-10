Không dạy trước lớp 1, đẩy mạnh giáo dục STEM, AI và tiếng Anh

ANTD.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không dạy trước lớp 1, tập trung chuyển đổi số, phát triển năng lực học sinh và mở rộng giáo dục tiếng Anh, STEM, AI hiệu quả.

Tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, hoàn thành trước 30/8

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hỗ trợ trẻ chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học một cách nhẹ nhàng; nghiêm cấm tạo áp lực hoặc tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

Ở cấp Trung học cơ sở, các trường tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh chuyển từ tiểu học lên lớp 6, chú trọng phương pháp học tập và kỹ năng tự học. Đối với các môn tích hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, việc phân công giáo viên phải phù hợp chuyên môn, không chia cắt cơ học nội dung môn học.

Đối với học sinh vào lớp 10, nhà trường tư vấn, hướng dẫn học sinh lựa chọn môn học phù hợp. Trường hợp học sinh có nhu cầu thay đổi môn học lựa chọn, nhà trường thực hiện theo hướng bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Trong năm học mới, các cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai học bạ số, giáo dục năng lực số và giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI). Học sinh được hướng dẫn sử dụng công nghệ và AI an toàn, có trách nhiệm, trung thực; phòng ngừa sự phụ thuộc, lạm dụng công nghệ và các nguy cơ trên môi trường số.

Các nhà trường triển khai giáo dục STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật phù hợp mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực học sinh; kết hợp STEM với phát triển năng lực số thông qua các chủ đề, bài học có ứng dụng công nghệ số, công cụ số và AI phù hợp.

Bộ khuyến khích các trường phối hợp với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, bảo tàng, thư viện và cơ sở sản xuất để tổ chức hoạt động STEM, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Tuy nhiên, việc tổ chức phải tránh chạy theo phong trào, nặng về sản phẩm trình diễn, thiếu chiều sâu chuyên môn hoặc làm phát sinh chi phí không cần thiết.

Một nhiệm vụ khác được nhấn mạnh là từng bước tổ chức dạy học và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu và đối tượng học sinh.

Các trường được khuyến khích mở rộng môi trường giao tiếp, thực hành và sử dụng tiếng Anh trong môn học, hoạt động giáo dục và sinh hoạt nhà trường. Đối với địa bàn thiếu giáo viên ngoại ngữ, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án dạy học liên trường, theo cụm trường, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; đồng thời phát triển, chia sẻ học liệu dùng chung và bố trí, điều động đội ngũ phù hợp.

Về chuyển đổi số, Bộ yêu cầu triển khai học bạ số, học liệu số, tuyển sinh trực tuyến và các ứng dụng công nghệ số trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá. Dữ liệu học bạ số được cập nhật đầy đủ, kịp thời và kết nối với cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục, không yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh cung cấp lại những thông tin đã có trên hệ thống.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục phải giảm hồ sơ, sổ sách và thủ tục hành chính không cần thiết; khai thác dữ liệu để phát hiện sớm thiếu hụt về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, chính sách hỗ trợ và các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn giáo dục.