Ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

ANTD.VN - Ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Cuối giờ sáng nay, 10-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn - Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Cùng với đó, một số Giám đốc Sở, ngành được điều động về công tác tại xã, phường. Cụ thể:

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh nhiệm kỳ 2025-2030;

Điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (cũ), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030;

Điều động, chỉ định bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc nhiệm kỳ 2025-2030.