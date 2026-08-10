Hoạt động nghĩa tình của Công an phường Kiến Hưng

Nằm trong những hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2026); Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026 và phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an Thành phố; Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) đã tổ chức hành trình tình nguyện hè tại xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên – một địa bàn miền núi, nơi đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động nghĩa tình của Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Kiến Hưng

Trong chương trình, Đoàn đã trao tặng 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các gia đình vươn lên.

Cùng với đó, công trình thanh niên tranh trường “Trường học an toàn” được trao tặng đến Trường mầm non xã Thanh Mai không chỉ góp phần tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp mà còn mang đến một không gian sinh động, gần gũi, giúp các em nhỏ đến gần hơn với những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Dấu ấn đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô

Trên hành trình nghĩa tình, Đoàn đã triển khai công trình thanh niên “Ánh sáng tri ân” - lắp đèn thắp sáng Nghĩa trang Liệt sỹ, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Công an phường Kiến Hưng đối với các anh hùng liệt sĩ. Những ánh đèn được thắp lên cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng hòa bình và tiếp nối truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”.

Một trong những hoạt động ý nghĩa tròn hành trình là “Phiên chợ 0 đồng”, nơi những món quà, nhu yếu phẩm thiết thực được đoàn viên Công an phường trao tặng miễn phí đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Hành trình Thanh niên tình nguyện hè không chỉ trao đi những món quà, những công trình thiết thực mà còn là dịp để tuổi trẻ Công an phường Kiến Hưng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng; lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.