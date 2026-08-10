Tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

ANTD.VN - Với mục tiêu không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Chuyên Mỹ, Hà Nội đã tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Chuyên Mỹ phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận 3 khẩu súng, 5 công cụ hỗ trợ và 3 quả pháo các loại do nhân dân tự nguyện giao nộp.

Công an xã Chuyên Mỹ vận động thu hồi 1 dùi cui điện

Mới đây, ngày 7/8/2026, Công an xã Chuyên Mỹ tiếp nhận 1 dùi cui điện do một công dân tại thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ tự nguyện giao nộp. Hành động tự giác của công dân không chỉ thể hiện ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thực tiễn cho thấy, công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa. Trong đó, quản lý chặt chẽ và vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở.

Cùng với công tác vận động giao nộp, Công an xã Chuyên Mỹ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư.

Qua đó, giúp người dân nhận diện rõ những nguy cơ, hậu quả của việc tàng trữ, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động giao nộp và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.