Cả nước sẽ có 3-5 cơ sở giáo dục đại học tinh hoa

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT Nguyễn Tiến Thảo cho biết, một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục đại học là phân tầng hệ thống giáo dục đại học, gắn với chất lượng, hiệu quả đầu tư, đổi mới mô hình và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam hướng tới hình thành hệ thống giáo dục đại học, tăng năng lực đào tạo, nghiên cứu, chuyển đổi mô hình, từng bước hình thành hạ tầng tri thức quốc gia ngang tầm khu vực; phát triển các trung tâm đào tạo, trung tâm xuất sắc hàng đầu. Đồng thời, định hướng có khoảng 8-10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 châu Á và khoảng 3-5 cơ sở hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, dự thảo định hướng hình thành 3-5 cơ sở giáo dục đại học tinh hoa, khoảng 25-30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm chiến lược phục vụ theo lĩnh vực, vùng, ngành, địa phương và giữ vai trò dẫn dắt. Các cơ sở giáo dục đại học còn lại thực hiện nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Mỗi nhóm sẽ gắn với yêu cầu và nguồn lực đầu tư tương ứng.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo báo cáo tại hội thảo

Đối với nhóm đại học tinh hoa, yêu cầu đặt ra là nghiên cứu đỉnh cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế và giữ vai trò dẫn dắt, cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, công nghệ, tạo tác động đối với nền kinh tế. Đây cũng được định hướng là nơi hội tụ, thu hút nhân tài, nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế.

Vụ trưởng Nguyễn Tiến Thảo cho biết, việc phân nhóm không mang tính bất biến mà sẽ có cơ chế “vào - ra” theo chu kỳ đánh giá, gắn với mục tiêu, sứ mạng và sản phẩm đầu ra. Cùng với đó, quản trị giáo dục đại học sẽ chuyển từ quản trị hành chính sang quản trị theo sứ mạng, tiêu chí, dữ liệu và kết quả đầu ra; gắn tự chủ cao với trách nhiệm cao và phân bổ nguồn lực tương xứng.