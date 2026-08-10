Hà Nội luân chuyển, điều động hơn 20 Bí thư Đảng ủy xã, phường và các Ban Quản lý

ANTD.VN - Sáng 10-8, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chỉ định hơn 20 lãnh đạo xã phường và các Ban Quản lý…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cùng Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng chúc mừng các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới

Cuối giờ sáng nay, 10-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, bổ nhiệm ông Mạc Đình Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân, giữ chức Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội.

Điều động, phân công, chỉ định ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường đại học Thủ đô Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Anh Tuấn được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Ngô Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ngạc.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Mạnh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạ Bằng.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hạ Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Phùng Bá Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Hòa.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Dương Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Trung Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Khánh.

Điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch TP, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Quảng Oai nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Oai nhiệm kỳ 2026-2031 đối ông Hoàng Trúc Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cổ Đô.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Cổ Đô nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cổ Đô nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Oai.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Quảng Bị nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Bị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trịnh Duy Oai, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Mạnh Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Xuân Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Ngô Quốc Ca, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Huy tham gia Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội, giới thiệu chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội.