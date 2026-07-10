ANTD.VN - Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số 1 tuyển Pháp khi ghi bàn và kiến tạo, trong chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026. Màn trình diễn này không chỉ đưa Les Bleus vào bán kết, mà còn giúp tiền đạo 27 tuổi thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên sân Gillette ở Boston (Mỹ), Mbappe là người phá vỡ thế bế tắc ở phút 60 bằng cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, trước khi kiến tạo để Ousmane Dembele ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Pháp.

Pha lập công vào lưới Morocco giúp đội trưởng Les Bleus nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 8, đúng bằng thành tích anh từng lập ở kỳ World Cup 2022.

Mbappe thiết lập cột mốc chưa từng có ở World Cup

Theo thống kê, Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 8 bàn ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Kể từ khi Mundial ra đời, chỉ có 9 người ghi được từ 8 bàn thắng trở lên trong một giải đấu.

Mbappe còn tạm thời vượt Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Cả hai cùng có 8 bàn thắng, nhưng Mbappe xếp trên nhờ 3 kiến tạo.

Bên cạnh thành tích ghi bàn, Mbappe cũng nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 20 sau đúng 20 lần ra sân, kém Messi 1 bàn. Đáng chú ý, có tới 12 bàn được anh ghi ở các trận đấu thuộc vòng knock-out, giúp Mbappe tiếp tục nới rộng kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử các vòng đấu loại trực tiếp World Cup, bỏ xa Leonidas và Ronaldo "béo" của Brazil (cùng có 8 pha lập công).

Theo Opta, Mbappe còn trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có ít nhất 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Tại Qatar 2022, tiền đạo sinh năm 1998 ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo, trực tiếp góp công vào 10 bàn thắng của tuyển Pháp. Đến World Cup 2026, anh đã nâng thành tích lên 11 lần góp dấu giày vào bàn thắng, gồm 8 pha lập công và 3 kiến tạo.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Mbappe cũng chạm cột mốc đặc biệt khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tuyển Pháp tham gia trực tiếp vào 100 bàn thắng. Sau trận thắng Morocco, anh sở hữu 64 bàn thắng cùng 36 pha kiến tạo cho đội bóng áo lam.